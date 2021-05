Pizza e pane sono la passione di tutti e molti si cimentano a farli a casa. Per una pizza e un pane con una buona riuscita è molto importante fare un buon impasto. Ma come accorgersene? Ecco allora il metodo incredibilmente semplice per vedere se l’impasto di pizza e pane sia lievitato al punto giusto.

I buoni consigli per pizza e pane

Ci sono alcuni trucchi che possono aiutare a preparare bene pizza e pane. Una parte molto importante quando si preparano pizza e pane è di fare un buon impasto. Ci sono degli ottimi consigli su come preparare un buon impasto.

Per preparare un ottimo impasto da pizza o per pane fatto in casa, seguiamo pure questi consigli di base. Se si vuole provare qualcosa di diverso con un impasto a farina integrale leggiamo pure questo articolo.

Il momento della lievitazione

Quando abbiamo terminato di lavorare l’impasto è il momento di farlo lievitare. L’impasto normalmente si sistema in un recipiente che non permette al calore di disperdersi. A questo scopo una bacinella di plastica è ottima per conservare il calore. Si spolvera poca farina alla base e si appoggia l’impasto sopra. La farina serve per non far incollare l’impasto al contenitore durante la lievitazione.

Per mantenere l’impasto alla giusta umidità si può sistemare sopra la bacinella un canovaccio leggermente inumidito. Questo evita anche la formazione della crosticina secca sull’impasto a fine lievitazione. Infine si copre la bacinella con una coperta in modo da fargli mantenere la giusta temperatura. Anche l’interno del forno, ovviamente spento, è un buon posto per mettere a lievitare l’impasto.

Il metodo incredibilmente semplice per vedere se l’impasto di pizza e pane sia lievitato al punto giusto

C’è chi preferisce far lievitare per 12 ore, chi per 6 o anche per poche ore. Ma come si fa a sapere se l’impasto ha raggiunto il giusto grado di lievitazione? C’è un trucco che si usava anticamente quando in casa c’erano i forni e si usava fare pane e pizza in casa. Basta prendere una piccola pallina dell’impasto e la si mette in un bicchiere d’acqua. Se la pallina galleggia significa che la pasta è ben lievitata, al contrario se affonda ha bisogno di lievitare ancora. Questo è il piccolo segreto che ci sarà di grande aiuto per preparare un’ottima pizza e pane.