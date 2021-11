Cosa ci riserveranno gli astri per l’anno che verrà? Cosa ha in serbo il futuro per noi? Queste sono le classiche domande che un po’ tutti ci chiediamo non appena arriviamo alla fine di un anno. L’ultimo giorno, il 31 dicembre, faremo i conti con il 2021.

Penseremo proprio a tutte le cose successe, dalle più belle alle più brutte, per fare un bilancio delle esperienze vissute. Dopo un’intensa riflessione si passa ai buoni propositi: “quest’anno voglio fare questo, non dirò più quest’altro” e così via.

Forse questi sono proprio i propositi di alcuni segni zodiacali, che trascorreranno il mese di dicembre in maniera disastrosa ma avranno una rivincita nella vita durante l’anno nuovo. Ma una cosa è certa, l’oroscopo suggerisce che il 2022 sarà l’anno di questo segno zodiacale baciato dalla fortuna per il lavoro e la prosperità economica.

Indizio: il mare

Riveliamo il segno baciato dalla sorte nel 2022 con un indovinello. Chi sono gli abitanti del mare? Proprio così, il 2022 sarà l’anno dei nati sotto il segno dei Pesci!

Il nuovo anno sarà molto importante per questo segno zodiacale, perché ci saranno dei risvolti nel vero senso della parola. Se vi è una crisi economica o amorosa, le stelle aiuteranno a riorganizzare la propria vita grazie all’influenza di Giove, la rappresentanza della buona sorte e della prosperità.

In astrologia, quando si dice “Giove si trova nel segno” è la cosa più positiva che si possa dire, e quel segno zodiacale sarà il più fortunato di tutti, soprattutto dal punto di vista economico. Per questo motivo, il 2022 sarà l’anno dei Pesci. Ma come sappiamo, ci sono altri pianeti che possono transitare nel segno. Quindi non allarmiamoci se la nostra fortuna ad un certo punto svanisce, poiché si tratterà sempre di un momento transitorio.

Per quanto riguarda l’amore, verso la fine del 2022 i single potrebbero avere un incontro inaspettato ma bellissimo. Forse l’anima gemella? In effetti, si sa, le cose belle sono sempre inaspettate!

Per quanto riguarda le coppie consolidate, la presenza di Marte potrebbe creare qualche perplessità. Spieghiamo meglio. È molto importante la non interferenza di terze persone nel rapporto di coppia e soprattutto avere la complicità. Oltre a questo, Marte potrebbe mettere un freno alla passione (inoltre questo segno è uno dei più bravi sotto le coperte) durante il primo mese del 2022 per poi abbandonare questa sua missione e spianare la strada all’amore concreto.

Non preoccupiamoci dei momenti no, che magari ci saranno, perché non dureranno per sempre. Chiaramente ogni nato sotto al segno dei Pesci è differente per l’ascendente ed ecco come calcolarlo.