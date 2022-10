Gli amanti del dolce spesso devono affrontare il conflitto con le calorie di troppo. E’ possibile coniugare dolce e leggerezza grazie ad alcune ricette. Preparare dolci light a base di frutta ci permette di mangiare senza troppi sensi di colpa. La frutta è certamente l’ingrediente chiave per realizzare ricette dolci ma anche salutari. Ecco tre dolci light preparati con la frutta:

Croccante con rabarbaro e pere

Gli ingredienti che ci occorrono sono:

600 g di rabarbaro;

2 scorze di limone;

1 cucchiaio di miele;

2 pere acerbe;

50 g di luppolo;

35 g di farina integrale;

60 g di zucchero di canna;

50 g di burro.

Si procede pulendo e lavando il rabarbaro, in seguito si taglia a pezzettini di 3 cm. Mettere in una teglia con le bucce di limone e un cucchiaio d’acqua. Cuocere a fuoco basso per 10 minuti finchè non è tenero. Lasciare raffreddare. Aggiungere il miele e togliere le scorze di limone. Scaldare il forno a 180°. Tagliare le pere, pulirle e tagliarle a cubetti di 2 cm. Mischiare con il rabarbaro e mettere in una teglia da 1,25 litri. Per preparare il condimento unire il luppolo, la farina e lo zucchero in una terrina. Aggiungere il burro e mischiarlo con le mani finchè l’impasto non è omogeneo. Spalmare il condimento sopra la frutta. Cuocere per 15 minuti.

Preparare dolci light a base di frutta

Un altro suggerimento riguarda le tartine. Per realizzarle ci occorrono questi ingredienti:

125 g di farina;

30 g di polvere per crema;

30 g di zucchero a velo;

40 g di burro;

2 cucchiai di latte scremato;

260 g di mousse di fragola;

100 g di ricotta;

fragole, ribes, kiwi.

110 g di gelatina alla mela

Bisogna ungere leggermente gli stampini da tartina da 7 cm. Unire la farina, l’impasto per la crema, lo zucchero a velo e il burro nel mixer finchè l’impasto non assume una consistenza grumosa. Aggiungere in seguito il latte per rendere l’impasto cremoso. Formare una palla e mettere in frigo avvolta nella pellicola trasparente per 30 minuti. Riscaldare il forno a 200° . Dividere l’impasto in 8 stampini e fare aderire bene alla base e ai bordi dello stampino. Coprire l’impasto con carta da forno e riempire con riso crudo. Cuocere per 10 minuti e far raffreddare. Mescolare la mousse e la ricotta finchè non sono soffici. Mettere sopra la pasta e decorare con la frutta. Portare un pentolino d’acqua a bollore, poi toglierlo dal fuoco. Mettere la gelatina in una ciotola, poi mettere la ciotola a bagnomaria nell’acqua calda. Mescolare finchè non si è sciolta. Infine mettere sopra la frutta.

Lettura consigliata

Come preparare le patate dolci con due ricette light per gustarle anche a dieta