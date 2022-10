Ottobre ballerino. Ci sono giornate in cui fa freddo e altre in cui invece il sole scalda la terra. La direzione verso cui stiamo andando è sicuramente quella dell’inverno che sotto vari aspetti sarà molto freddo, anche in casa. Per questo motivo è importante, oggi, giocare d’anticipo e questo significa non farsi trovare impreparati all’inverno 2023.

Un periodo che si preannuncia complesso, difficile. Un inverno che per molti è una grande incognita. Abbiamo dunque detto che sarà una stagione molto fredda e allora dobbiamo armarci di abbigliamento caldo e avvolgente.

La maglieria va di moda

Di gran moda abbiamo la maglieria: cardigan, maglioni ma anche pantaloni e vestiti in maglia. Questa tipologia di tessuto per la nuova stagione sarà preziosa, infatti protagoniste saranno la vigogna, l’angora, l’alpaca, il cashmere, il cammello, la lana merino e mohair.

Sono poi tantissimi i modelli must have di stagione da indossare come quello basic, a collo alto o il cardigan.

I maglioni donna di moda per l’inverno 2022 e 2023 dal colore speciale

Quindi i maglioni per il prossimo autunno inverno 2022 e 2023 saranno preziosi. Ma non solo nel filato, anche nella scelta dei colori. Infatti c’è una grande novità che spopolerà per la stagione fredda.

Di grande tendenza vanno adesso i capi con nuance dégradé. Quindi qualche maglione, cardigan o pantalone e vestito con questa caratteristica bisogna assolutamente averlo.

Ovviamente questo non significa che i maglioni con le colorazioni basic e a tinta unita allora non devono essere usate.

Il dégradé

Questa colorazione per i capi di maglieria si può trovare sia meno sfumata ma anche molto sfumata. E così passiamo dalle righe nette a quelle più sfumate. Ci sono tantissimi brand che hanno in collezione la maglieria dégradé come ad esempio GCDS, Brunello Cucinelli, Sacai, Etro e poi Missoni.

Ognuno di questi poi presenta diverse sfumature, perché si possono avere ton sur ton, e quindi magari possiamo avere una scala di verde, oppure di grigio e altri colori. Oppure possiamo farla partire dal bianco e raggiungere il colore che più desideriamo. Quindi può arrivare al rosa, al giallo o al rosso. Le combinazioni sono assolutamente infinite.

E poi l’unione tra filati pregiati e di ottima qualità e il prezioso dégradé regalano subito un tocco lussuoso ai maglioni donna di moda per l’inverno 2022 e 2023 da avere.

