Prepara questi 3 condimenti con senape velocissimi: la tua insalata non sarà mai stata così buona!

Se vogliamo perdere peso dobbiamo partire sempre dall’alimentazione. Non c’è miglior piatto per vedere risultati in poco tempo se non l’insalata. A lungo andare, però, potrebbe stufarci e potremmo cadere in vecchie e cattive abitudini. Non tutti conoscono il potere di un buon condimento per rendere la nostra insalata deliziosa. Ecco 3 ricette imperdibili, da usare anche per altre verdure.

Gennaio è il momento più gettonato per perdere peso. Ormai le feste sono passate e questo è un ottimo momento per rimettere mano alla nostra salute. Solitamente si parte sempre da un cambio di dieta. Scegliamo dei piatti più salutari che ci possono aiutare a perdere peso, anche velocemente.

Il piatto migliore per dimagrire e mangiare più sano è sicuramente l’insalata. Ce ne sono diversi tipologie, ma a lungo andare potremmo stancarci di mangiarla spesso. Oltre a variare i vari ingredienti, però, non tutti pensano alla soluzione più semplice. Si tratta del condimento. Infatti, si possono creare dei condimenti con senape davvero unici che renderanno le nostre insalate più buone. Scopriamo insieme 3 condimenti con ingredienti economici, che ci aiuteranno ad affrontare meglio la dieta.

Prepara questi 3 condimenti con senape velocissimi per insaporire la tua insalata

La più sana e semplice è la vinaigrette al limone. Questo condimento è fresco e pronto in pochi minuti. Si può, inoltre, facilmente conservare in frigorifero per alcuni giorni, in modo da essere utilizzato più volte. I suoi ingredienti sono sempre presenti in cucina e non solo migliorerà la nostra insalata, ma può essere usata anche per altre verdure.

Per creare la vinaigrette ci serve del succo di limone fresco, dell’olio di oliva extravergine, qualche spicchio d’aglio, della senape, del timo, sale e pepe. Possiamo anche aggiungere un po’ di miele o sciroppo d’acero per bilanciare il sapore intenso degli altri ingredienti. Frulliamo il tutto per ottenere una crema perfetta per condire insalata e verdure.

Una ricetta direttamente dall’America

Un altro ottimo alleato della nostra verdura è il Caesar dressing, direttamente dagli Stati Uniti. La ricetta tradizionale è molto grassa e prevede uova e salsa Worcestershire, difficile da reperire in Italia. Per fortuna esiste anche una versione più leggera e semplice da fare.

La base di qualsiasi condimento è sempre olio di oliva, sale e pepe. Aggiungiamo poi della senape, dell’aglio e un po’ di limone. Infine, per renderla cremosa e ancora più saporita, mettiamo anche dello yogurt greco e dei capperi. Mescoliamo il tutto e la nostra salsa è pronta.

Anche per gli amanti dell’avocado una proposta ad hoc

Infine, per chi ama l’avocado c’è una salsa davvero deliziosa, ma velocissima da preparare. Anche qui servono pochissimi ingredienti, tra cui l’olio di oliva, sale, pepe e senape. Aggiungiamo un po’ di acqua e l’avocado a pezzi all’interno del frullatore. Poi, mettiamo anche un po’ di aglio e del succo di limone e frulliamo il tutto.

Prepara questi 3 condimenti con senape velocissimi, non solo per le insalate, ma anche per altre verdure. Le renderemo deliziose e non aumenteremo le nostre calorie a pasto.