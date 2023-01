L’olio d’oliva di frantoio costa di più? Ecco perché produzione e caratteristiche fanno la differenza

Ti mostriamo perché il costo di una bottiglia di olio extravergine di oliva di frantoio può apparirti elevato rispetto ad altri prodotti. Ecco quali sono le caratteristiche principali che fanno salire il prezzo

L’olio extravergine di oliva è un alimento consigliato dagli esperti come condimento salutare da portare in tavola. Questo perché conterrebbe nutrienti fondamentali per l’organismo, come una miniera di sostanze antiossidanti. Utili a contrastare radicali liberi e invecchiamento cellulare. Ricco di vitamina E e di ferro, l’olio extravergine di oliva farebbe bene al cuore e aiuterebbe contro il diabete.

Certo, se vuoi beneficiare di questi nutrienti, devi scegliere un prodotto di qualità. Solo i migliori prodotti, lavorati con cura, possono assicurarti le migliori caratteristiche organolettiche e nutrizionali. A volte procurarsi il meglio coincide con l’esborso di una spesa maggiore rispetto a quella preventivata. Come nel caso dell’acquisto di un olio EVO di frantoio.

Il prodotto EVO di frantoio

Quando vai al supermercato con l’intento di acquistare una o più bottiglie di olio di oliva, puoi trovarti di fronte a un mondo fatto di infiniti ripiani di oli di oliva extravergine e non. Puoi quindi trovare anche l’etichetta del frantoio in cui viene fatto.

Si tratta di un prodotto dalle particolari caratteristiche, che ne sottolineano l’unicità. Proviene dalla frangitura, ossia dal processo di estrazione dell’olio dal frutto, inalterato da processi chimici. Il prodotto, altamente qualitativo e quasi privo di residui, viene conservato in silos di acciaio inossidabile e successivamente imbottigliato.

La produzione di un olio EVO richiede molta cura. Sono imprescindibili un processo di estrazione a freddo sotto i 27°C e un’acidità inferiore agli 0,8% per 100 grammi. L’offerta finale è quella di un alimento sano e genuino. Ma quanto costa un olio EVO di frantoio? Il prezzo medio si aggira tra i 7 € e i 9 € al litro.

Perché l’olio d’oliva di frantoio costa di più

Gli oli di oliva industriali non sono soggetti alle regole che disciplinano la produttività del frantoio. Ad esempio, per un prodotto industriale il grado di acidità è permesso fino all’1%. Diversi sono anche la composizione e i processi di estrazione, di tipo chimico-fisico. Tutti questi trattamenti migliorano gusto e colore dell’olio ma ne potrebbero pregiudicare qualità e caratteristiche nutrizionali. Ecco perché i prezzi scendono mentre l’olio d’oliva al frantoio costa di più.

Un olio EVO frantoio viene ricavato da un processo il cui risultato finale restituisce un prodotto qualitativamente eccellente sia a livello gustativo che nutrizionale. Per cui il costo sale.

Il migliore acquisto

Il migliore acquisto di un olio extravergine di oliva proveniente da frantoio si può effettuare da un produttore diretto. Questo perché un prodotto in vendita al supermercato, anche se dotato di etichette specifiche, potrebbe risultare alterato nelle sue proprietà. Ciò a causa della sua esposizione alla luce e al calore.