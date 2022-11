Pronta in 10 minuti l’insalata autunnale ricca di proprietà nutrizionali ideale per un pasto leggero

Unire l’utile al dilettevole in cucina non è sempre facile. Talvolta i piatti più golosi sono anche quelli meno indicati a livello di proprietà nutrizionali. Pensiamo ai fritti, a quelli ricchi di grassi o ad alcuni dolci. Colesterolo cattivo e zuccheri attraggono il palato, ma sono dei nemici per il nostro organismo. Ovviamente sempre se assunti in grandi quantità. Perché dovrebbe essere sempre l’equilibrio a regnare, anche in cucina.

Oggi andremo a proporre un piatto molto semplice, che si prepara in meno di un quarto d’ora. Esso unisce la bontà degli alimenti di cui è composto alle loro benefiche proprietà. Un frutto che delizierà tutto il nostro inverno e una verdura che farà esattamente lo stesso. Con un terzo ingrediente a completare il tutto. Stiamo parlando di un’insalata di finocchi e arance con gherigli di noce.

Quali sono le proprietà delle arance e quali quelle dei finocchi

Diciamo arancio e subito associamo a questo frutto la vitamina C. Da sempre ci viene detto che l’agrume che spopola in Sicilia e Calabria sia ricco di questa sostanza. Effettivamente è così, ma non solo. Costituito dal 90% di acqua, l’arancio è ricchissimo di sali minerali e potassio. Stimola la produzione di succhi gastrici, agevolando la digestione e aiuta a prevenire, soprattutto in questo periodo, raffreddori e malattie del sistema immunitario. Il basso contenuto calorico fa sì che venga consigliato in numerose diete. Uno dei cibi da inserire per dimagrire mangiando.

I finocchi fanno un po’ il contraltare delle arance come verdura. Ovvero, sono ricchi di vitamine, flavonoidi e sali minerali. Sono leggermente più calorici, ideali per preservare l’organismo stimolando la produzione di globuli rossi. Oltre a essere ottima fonte di calcio per ossa e denti.

Pronta in 10 minuti l’insalata autunnale ricca di vitamine e povera di calorie

Andiamo quindi a vedere come, in pochissimi minuti, possiamo preparare un piatto gustoso e nutriente. Partendo dagli ingredienti.

2 finocchi;

2 arance;

50 grammi di gherigli di noce;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe nero.

Iniziamo andando a tagliare i finocchi. Consumati crudi essi mantengono intatte tutte le proprietà citate in precedenza. Eliminiamo la parte verde e andiamo ad affettare quella bianca molto finemente.

Poniamo tutto in un piatto, per poi occuparci delle arance. Sbucciamole entrambe, per poi suddividerle in spicchi che, a loro volta, taglieremo in due parti. Disponiamoli sopra ai finocchi e condiamo con olio extravergine d’oliva, sale e una spruzzata di pepe.

Quindi, tritiamo velocemente i gherigli di noce e cospargiamo tutto il piatto, prima di mescolare con forchetta e cucchiaio.

È pronta in 10 minuti l’insalata autunnale ricca di vitamine, ideale come secondo piatto, ma anche come antipasto sfizioso in una cena informale. Un suggerimento, per concludere, non buttiamo le bucce di arancia, perché potrebbero essere utili per creare delle profumate candele.