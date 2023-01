Il giubbotto di tendenza sporty chic e intramontabile da donna e uomo

Un soprabito perfetto per ogni occasione, caldo e alla moda. Un capo che non possiamo non avere nel nostro armadio per affrontare con stile gli inverni più rigidi.

Sappiamo bene che ci sono alcuni capi che non passano veramente mai di moda. Alcune tendenze tornano e quindi le vediamo riproposte ciclicamente negli anni, altre invece restano. E quindi anche se la tendenza dell’anno è una, parallelamente possiamo trovarne tantissime altre. Un concetto base della moda che viene chiamato “pluralismo”, e quindi se come trend abbiamo la sneakers bianca avremo però anche lo stivale oppure la décolleté.

Poi ci sono quei capi must have, i cosiddetti evergreen. Pensiamo ad esempio alla giacca nera in pelle. Ogni anno, ogni primavera questa viene tirata fuori dagli armadi e riproposta su look contemporanei. Come la giacca anche diverse borse oggi ormai iconiche oppure delle scarpe che entrano nell’uso quotidiano e sono sempre di tendenza.

Tornando a parlare di giacche, un altro evergreen è il parka. Un giubbotto caldissimo che possiamo indossare per far fronte agli inverni più rigidi. Nel corso degli anni questo è riproposto con forme diverse, ma la sostanza rimane sempre la stessa.

Il giubbotto di tendenza sporty chic perfetto per ogni occasione

Il parka dunque è quel soprabito che possiamo avere nel nostro guardaroba e non passerà mai di moda. Questo capo ha delle origini lontanissime infatti si trovano riferimenti già nella preistoria delle popolazioni inuit del circolo polare artico.

Diventa iconico poi nella corrente giovanile Mod, sviluppatasi a Londra alla fine degli anni ’50. Nei primi anni ’90 il parka arricchisce lo stile grunge. Kurt Cobain e Eddie Vedder indossavano questa giacca.

Ma cosa è il parka?

Di base questo è un giaccone sportivo con cappuccio e fodera staccabile, lungo fino al ginocchio. E ovviamente possiamo indossarlo con il suo vero DNA, ma con il tempo questo arriva sulle passerelle e la sua forma cambia. Viene proposto con degli shape diversi, lavorazioni nuove, tessuti tech e imbottito. L’anima del parka oggi è infatti contemporanea grazie al mix di sporty chic, sportswear e urbansport.

Un capo quindi assolutamente perfetto per stare comodi, per essere protetti dal freddo, ma che non rinuncia a quel tocco chic che contraddistingue il Mondo di oggi. I brand che lo realizzano sono tantissimi, da Woolrich a Tommy Hilfiger, passando per Napapijri o Timberland. Inoltre è un capo che può essere indossato sia dall’uomo sia dalla donna e che possiamo abbinare ad una camicia oppure a degli stivali in pelo. Ovviamente la forma sarà diversa per assecondare il corpo, ma la sostanza sarà la stessa. Ecco il giubbotto di tendenza sporty chic che non passa mai di moda.