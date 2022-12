Preoccuparsi su come cucinare le capesante non sarà più un problema con queste 2 ricette semplici

Preoccuparsi su come cucinare le capesante non sarà più un problema - proiezionidiborsa.it

Se abbiamo bisogno di qualche idea per un antipasto, primo o secondo a base di pesce bisogna assolutamente leggere attentamente queste due ricette semplicissime.

Il pesce è un alimento che bisogna saper cucinare bene. Infatti capita che alcuni pesci abbiano un sapore particolarmente forte e se non lo si cucina nel modo adatto rischia di avere un sapore sgradevole al palato. Oggi ci soffermiamo a vedere delle ricette, neanche troppo complicate, su una tipologia di pesce molto ricercata. Stiamo parlando delle capesante. Partiamo subito con la prima idea.

Ingredienti capesante gratinate

Per circa 4 persone gli ingredienti sono:

8 capesante;

120 g di pane grattugiato;

25 g di grana;

4 cucchiai di olio;

4 cucchiai di acqua;

1 spicchio di aglio;

q.b. di erba cipollina e sale.

Gli ingredienti sono anche pochi, dunque dobbiamo immaginare che sarà anche una ricetta abbastanza veloce.

Preoccuparsi su come cucinare le capesante non serve ed ecco perché

Il primo passaggio da fare è quello di unire, in un mixer, il pane, l’erba cipollina, l’aglio, il formaggio e un pizzico di sale. Una volta che sarà tutto tritato mettiamo i 4 cucchiai di olio. Aggiungiamo poi a filo anche l’acqua. Mescoliamo. Disponiamo le capesante su una teglia rivestita da carta forno. Ciò che bisogna fare sarà quello di versare il composto, con un cucchiaio, sulle capesante. Una volta fatto questo possiamo infornare a 180 gradi per circa 15 minuti. Dobbiamo togliere dal frigo una volta che la parte di sopra sarà ben gratinata e dorata.

Una versione in padella

Se invece non si vuole accendere il forno, possiamo optare per quest’altra ricetta molto buona. Gli ingredienti sono:

8 capesante;

1 tazzina di vino bianco;

q.b. di olio EVO, sale, prezzemolo e aglio.

Pulizia delle capesante

Pulire bene le capesante è fondamentale, vediamo quindi in pochi passaggi come fare:

metterle in acqua salata e fredda;

staccare il muscolo, che avrà una colorazione arancione;

staccare la capasanta e togliere la pellicina;

pulire sotto acqua corrente.

Ora saranno pulite e anche in questo caso facciamo una ricetta super veloce. Prendiamo una padella antiaderente. Mettiamo un giro di olio, aglio e lasciamo soffriggere. Non appena l’aglio diventerà dorato, aggiungiamo le capesante che avremo sbucciato. Le lasciamo cucinare per circa 10 minuti. Passato questo tempo aggiungiamo anche il bicchiere di vino e lasciamo sfumare l’alcol. In questo momento alziamo un po’ la fiamma. Quando sarà evaporato tutto l’alcol, riabbassiamo e continuiamo la cottura. quando saranno pronte le possiamo servire su un piatto di insalata o rucola. Volendo potremmo anche preparare un risotto molto sfizioso.

Cuciniamo sempre le capesante come abbiamo appena visto. Aggiungiamo un bicchiere di brodo vegetale e buttiamo il riso. Man mano che si cucina il riso aggiungiamo il brodo se necessario. Quando sarà cremoso e il riso sarà cotto, possiamo mantecare con una noce di burro. Come possiamo notare preoccuparsi su come cucinare le capesante sarà solo un ricordo. Ciò a cui bisogna stare attenti è la pulizia e dopodiché ci si può sbizzarrire per creare delle ricette veramente graziose.