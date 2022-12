L’ingrediente utilizzato per le tisane sarebbe perfetto per una torta da colazione semplicissima

Per preparare dei dolci veloci e super buoni non servono ricette complicate. Quella che vedremo all’interno di questo articolo sarà fatta con un ingrediente molto conosciuto e dal sapore inconfondibile.

Lo zenzero è un alimento molto comune. Ne sentiamo parlare spesso, specialmente per quanto riguarda le tisane che potremmo bere prima di andare a letto, che hanno anche tanti benefici. Ha un sapore piccantino e viene spesso abbinato al limone. Non esistono però solo le tisane, difatti potremmo preparare vari dolci utilizzando lo zenzero come ingrediente. Vediamo subito cosa potremmo fare.

Ingredienti della torta carote, noci e zenzero

Fare questa torta è davvero semplicissimo. Tra l’altro può essere ottima per la prima colazione, in quanto è leggera e nutriente. Ci serviranno:

200 g di farina;

1 cucchiaino di lievito;

½ cucchiaino di bicarbonato;

2 cucchiaini di zenzero;

1 pizzico di sale;

170 g di zucchero di canna;

2 uova;

200 ml di olio di semi;

200 g di carote;

75 g di anacardi.

L’ingrediente utilizzato per le tisane sarebbe perfetto per i dolci

Prima di tutto andiamo a tagliare le carote a rondelle. Successivamente le frulliamo in un mixer insieme allo zenzero e agli anacardi. Dovrà essere ridotto il tutto a poltiglia. In un’altra ciotola andiamo a sbattere le uova con lo zucchero e l’olio. Amalgamiamo con le fruste elettriche.

Preparazione impasto

A questo punto possiamo andare a incorporare la poltiglia di carote e frutta secca che abbiamo creato alla ciotola con le uova. Aggiungiamo poi anche il restante degli ingredienti secchi, ovvero la farina, il lievito, il sale, il bicarbonato e lo zenzero. Mescoliamo il tutto. Adesso possiamo trasferire in una teglia imburrata e cuociamo ad una temperatura di 170 gradi per circa 50 minuti. Controlliamo di tanto in tanto la cottura.

Come fare la glassa allo zenzero

Nel frattempo che la torta si cucina, possiamo preparare una deliziosa glassa che metteremo in superficie. In realtà andrebbe bene anche per altre ricette, ad esempio le ciambelle fritte. Tornando a noi, gli ingredienti necessari sono:

100 g di zucchero a velo;

250 g di formaggio spalmabile;

1 cucchiaino di zenzero.

Mettiamo lo zucchero a velo in una ciotola e aggiungiamo il formaggio spalmabile. Giriamo fino a quando non sarà omogeneo. Non dovrà presentare assolutamente grumi. Aggiungiamo poi il cucchiaino di zenzero. Non appena la torta uscirà dallo stampo, la lasciamo raffreddare. Una volta che si sarà raffreddata mettiamo sopra la glassa e facciamola scendere per tutte le pareti della torta.

Prima di servire aspettiamo che la glassa si addensi. Questa può essere un’idea torta davvero deliziosa, anche per un banchetto di dolci di Natale. Anche molto semplice. Se si vuole si può anche evitare di aggiungere la glassa in superficie e guarnire solo con un po’ di zucchero a velo. Dunque, l’ingrediente utilizzato per le tisane sarebbe perfetto anche per la preparazione di pietanze. Ed ecco che con dei semplici ingredienti anche economici possiamo realizzare delle pietanze perfette anche per questo periodo di feste. Potremmo abbinare a questi dolci un bel bicchierino di liquore al cioccolato.