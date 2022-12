Come non ingrassare in gravidanza-proiezionidiborsa.it

I nove mesi di gravidanza sono il periodo più delicato di una donna. Sono necessarie maggiori cure per tutelare la salute del bambino in arrivo. Proprio per questo è fondamentale seguire un’alimentazione corretta. Le donne in dolce attesa spesso si cullano pensando che sia giusto mangiare per due. Non è proprio così. Infatti, durante il primo trimestre è importante non prendere peso. Di seguito i consigli per non ingrassare in gravidanza

Le donne in dolce attesa necessitano di maggiori attenzioni. Questo è un periodo delicato e la mamma ha bisogno di proteggere sé stessa e il bimbo in arrivo. Mangiare in modo corretto fa bene, in modo particolare è salutare per le donne in gravidanza. In molti casi esiste la convinzione che in gravidanza è necessario mangiare per due. Mangiare il doppio è assolutamente sbagliato.

La prima raccomandazione del nutrizionista è non mettere peso durante il primo trimestre. Sarebbe possibile non ingrassare, basta solo un po’ di attenzione. L’aumento dell’appetito, fenomeno tipico di questo periodo, non aiuta. Sarebbe possibile mantenere sotto controllo il peso, basta seguire alcuni consigli.

Perché è meglio non prendere troppo peso

Non è l’aspetto estetico ma il nostro stato di salute ad essere compromesso. Gli esperti ci dicono che con il progredire della gravidanza non è necessario mangiare di più. Occorre, invece, mantenere la stessa alimentazione, ma con alcune accortezze. Proprio durante il primo trimestre è sconsigliabile appesantirsi. Gli specialisti ci fanno sapere che solo in seguito è bene mettere in conto un aumento di peso. Di solito l’aumento equivale a circa un chilo al mese.

Non ingrassare in gravidanza, ecco i consigli da seguire per non prendere troppi chili

Esistono alcune regole da seguire per mangiare in modo sano ed evitare di appesantirsi in gravidanza.

Prima di tutto si consiglia di frazionare i pasti. Nel dettaglio l’ideale è fare tre pasti principali e due spuntini. Un modo per facilitare la digestione che diventa più lenta durante la gravidanza.

Sarebbe importante mangiare lentamente, questo per contrastare l’insorgenza del gonfiore addominale.

Integrare nella dieta latte e derivati, fonte di calcio, fosforo e vitamina D. Elementi essenziali per lo sviluppo del feto.

Gli esperti sottolineano che è fondamentale assumere tutti i tipi di proteine. Nella dieta di una donna in dolce attesa non possono mancare carne, pesce, uova, cereali e formaggio.

Utilissimi i cibi integrali, utili a facilitare l’attività intestinale.

No ai dolci, sì ai carboidrati. Sarebbe bene non esagerare con i dolci. Gli esperti ci dicono che i carboidrati sono una fonte importante di energia per mamma e figlio. Tuttavia, è bene preferire quelli complessi, rispetto ai semplici contenuti maggiormente nei dolci.

Inoltre, è importantissimo bere tanta acqua.

Ultimo ma non ultimo consiglio è quello di mantenersi in movimento. La gravidanza non esclude l’attività fisica. Naturalmente, ogni donna possiede un corpo diverso. Una delle attività più consigliate è la camminata. Camminare fa bene, aiuta a non ingrassare e non compromette la salute della mamma.