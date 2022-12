Che fastidio la cervicale infiammata! Ecco alcuni rimedi e gli esercizi per alleviare il dolore

A volte può capitare per varie cause di avere fastidi al collo. Possono essere lievi o più importanti. Quando c’è del dolore potrebbe trattarsi di cervicalgia. Scopriamo quali potrebbero essere le cause e dei consigli per cercare un sollievo.

Ci sono dei sintomi come raffreddore e febbre che indicano che forse abbiamo preso l’influenza. Se ci lacrimano gli occhi pensiamo al vento freddo, al tempo che siamo stati davanti al pc o alla nostra allergia stagionale. Per aver conferma dei nostri sospetti ci rechiamo appena possibile dal medico.

Alcune probabili cause della cervicalgia

Quando ci fa male il collo probabilmente abbiamo una cervicalgia. Questo dolore interesserebbe una parte della colonna vertebrale e potrebbe coinvolgere i muscoli laterali e anche un braccio.

Le possibili cause sarebbero molte. Forse abbiamo sollevato un peso senza piegarci sulle gambe. Anche uno sforzo eccessivo facendo sport può essere una causa. Poi ci sarebbe la cattiva postura. Pensiamo, ad esempio, a come stiamo davanti al pc. Dovremmo guardare lo schermo senza piegare troppo la schiena. Anche guardare il cellulare chinando la testa in avanti sarebbe una delle cause del dolore cervicale. Il colpo di frusta per un incidente stradale e malattie varie, tra cui l’artrite reumatoide e l’ernia del disco provocherebbero quel dolore.

Infine, sembra che anche lo stress e uno stato di tensione potrebbero provocare o aggravare la cervicalgia.

Che fastidio la cervicale infiammata! Ecco alcuni rimedi da provare

Nel caso in cui il dolore cervicale dipendesse da un incidente, il medico prescriverà un collare e dei farmaci. In caso di trauma entro poche ore potrebbe giovare una borsa del ghiaccio. Dopo 48 ore, invece, sarebbe utile del calore.

Se il dolore persiste ci prescriveranno ad esempio il paracetamolo, l’acido acetilsalicilico o altre medicine.

Per la muscolatura sarebbero utili anche pomate e gel a base di erbe. Ci sarebbero ad esempio l’arnica e l’artiglio del diavolo.

L’arnica appartiene alla famiglia delle Composite e sembrerebbe analgesica. L’artiglio del diavolo appartiene invece alla famiglia delle Pedaliaceae. Questa pianta avrebbe proprietà antinfiammatorie. Si raccomanda prima di usare prodotti naturali di considerare eventuali allergie. In caso si assumessero già dei farmaci è consigliato consultarsi con il medico.

Come dormire e qualche esercizio

Che fastidio la cervicale infiammata! Ecco alcuni rimedi ulteriori che potrebbero alleggerire o prevenire il dolore.

Quando si accusa un dolore o un fastidio anche leggero, cerchiamo un sollievo. Oltre a farmaci e a leggeri massaggi, facciamo attenzione ad altro. Evitiamo di sollevare la spesa di colpo. Facciamo attenzione a come stiamo seduti e a come guardiamo pc e smartphone. Meglio evitare di dormire proni con la testa piegata lateralmente. Può essere utile un cuscino ortopedico e un materasso in memory foam.

Darebbero un sollievo alcuni esercizi di allungamento muscolare ed essere utili come prevenzione in molti casi.

Ad esempio, potremmo avvicinare l’orecchio alla spalla piegando la testa di lato, a destra e poi a sinistra per 8 o 10 volte. Un altro esercizio è quello di ruotare il capo da una parte e poi dall’altro e anche ruotarla, sempre con la schiena dritta. Sarebbe consigliabile chiedere a un fisioterapista istruzioni ulteriori adatte al nostro caso specifico.

Infine, per sciogliere la tensione gioverebbe bere delle tisane.