È una fantastica idea cucinare i fichi in questo modo semplice e veloce

In cucina possiamo tranquillamente utilizzare la frutta per creare dolci e pietanze. Con il suo sapore dolce renderà i piatti unici. Quali sono le ricette che possiamo fare? Eccone alcune.

Possiamo utilizzare la frutta non solo come snack di metà mattina o pomeriggio. In realtà può essere usata anche come ingrediente principale per la creazione di dolci. Alcuni preferiscono quelli al cioccolato o alla crema, però i dolci alla frutta hanno un loro perché. Oggi vedremo i dolci con i fichi, un frutto molto desiderato. Partiamo subito con la prima ricetta.

Ingredienti per un dolce di fichi al cioccolato

Vediamo un dolce semplice e veloce da fare. Con questa ricetta faremo circa 15 pezzi:

15 fichi secchi;

300 g di cioccolato fondente;

4 mandorle;

5 noci;

5 nocciole.

È una fantastica idea cucinare i fichi per fare un dolce

Prendiamo i fichi e facciamo una piccola incisione. Inseriamo qui una mandorla, una noce oppure la nocciola. Creiamo quindi le combinazioni che più preferiamo. Adesso prendiamo il cioccolato fondente, tagliamolo a scaglie e sciogliamo a bagnomaria. A questo punto possiamo immergere i fichi nella cioccolata, aiutandoci con una forchetta. Li disponiamo su una teglia rivestita da carta forno. Li lasciamo così ad asciugare. Se preferiamo possiamo anche metterli in freezer o frigo. Consumiamoli poi accanto ad una buona spremuta d’arancia.

Brioche fichi e gorgonzola

Per chi preferisce il dolce accostato anche al salato, potremmo optare per questa ricetta molto originale. Gli ingredienti sono:

600 g di farina;

2 cucchiai di zucchero;

200 g di patate lesse;

7 g di lievito di birra;

di birra; 3 uova;

200 ml di latte ;

; 100 ml di acqua;

12 g di sale;

100 g di burro.

Questi ci serviranno per l’impasto. Per guarnire ci serviranno altri 15 fichi circa e 150 g di gorgonzola.

Preparazione

Partiamo dalle patate. Mettiamole in una pentola con dell’acqua e le bolliamo. Quando risulteranno morbide, togliamo la buccia e le schiacciamo. In una ciotola mettiamo farina, patate, lievito, zucchero, le uova e il latte. Iniziamo ad impastare con le mani. Mentre lavoriamo l’impasto andiamo anche ad aggiungere il burro fuso. Continuiamo ad impastare fino a quando non otteniamo un panetto morbido e non appiccicoso. Facciamo delle pieghe e lasciamo lievitare nella ciotola con un panno sopra.

Passata circa un’ora andiamo a dividere l’impasto in palline dello stesso peso e lasciamo lievitare per altri 30 minuti circa. Mettiamoli in una teglia, dove saranno distanti tra loro. Dovranno raggiungere almeno il doppio del loro volume. A questo punto laviamo i fichi e li sbucciamo. Prendiamo le palline e schiacciamole al centro. Metteremo qui i fichi e il gorgonzola. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. In un bicchiere sbattiamo un tuorlo con un po’ di latte. Li utilizzeremo per spennellare la superficie.

Inforniamo a 180 gradi per circa mezz’ora. Quando saranno cotte lasciamole raffreddare e poi serviamo. Questa è una ricetta che possiamo utilizzare tranquillamente anche come idea antipasto. Soprattutto per le cene di Natale o Capodanno può essere molto utile, in quanto è abbastanza veloce e semplice da riprodurre. Davvero è una fantastica idea cucinare i fichi sfruttando questa idea per creare dei dolci particolari.