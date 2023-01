Prenditi cura della tua pelle in inverno! Ecco 6 super consigli per mantenerla liscia e morbida, a prova di gelo polare

Con le basse temperature invernali, la pelle tende a seccarsi e disidratarsi. Per questo dobbiamo prendercene cura più del solito. Vediamo insieme alcuni consigli per mantenerla elastica, morbida, liscia e vellutata.

In inverno bisogna prendersi cura della propria pelle più del solito. Il nostro fisico accusa i cambi di stagione e gli sbalzi di temperatura. In particolare, quando il termometro scende di molto, a farne più le spese è la nostra pelle. È l’organo con la più ampia superficie e, oltre a questo, si tratta anche dell’organo più esposto agli agenti esterni: eventi climatici, inquinamento, cosmetici … Proprio per questo motivo ce ne dobbiamo prendere molta cura. Quando in estate andiamo al mare, ci viene spontaneo proteggere la pelle con un solare adatto. Ma non dobbiamo scordarci che la nostra pelle soffre molto anche col freddo.

Prenditi cura della tua pelle in inverno!

Con le basse temperature, la pelle tende a seccarsi e disidratarsi. Quando si torna a casa la sera, la prima cosa che si ha voglia di fare è buttarsi in una vasca colma di acqua bollente. Seppur comprensibile, questo è un gravissimo errore da non commettere. Durante i mesi più freddi, bisogna evitare le docce e i bagni troppo caldi. Lavarsi con acqua a temperature troppo elevate, infatti, può causare danni alla nostra naturale barriera cutanea, rendendo quindi la pelle molto secca. Quando ci si lava, prediligere quindi acqua tiepida e limitare i tempi di docce e bagni a non oltre 10 minuti.

Creme, maschere e struccanti: ecco cosa usare in inverno

Prenditi cura della tua pelle in inverno anche sul versante dei prodotti da utilizzare. Per struccarsi la sera, optare per i balsami detergenti. Contengono oli ed emollienti naturali che, pur eliminando il sebo, favoriscono il mantenimento delle sostanze oleose naturali presenti nella pelle. Venendo a contatto con la pelle, i balsami diventano una sorta di oli struccanti che detergono la pelle lasciandola liscia e ben idratata.

Anche se potrà sembrare un paradosso, in inverno dobbiamo sempre ricordare di spalmare sul viso e le parti esposte una buona protezione solare, soprattutto se si va in montagna perché il bianco candore della neve riflette i raggi solari che possono essere dannosi anche in pieno inverno!

Ancora più che in estate, è proprio in inverno che la nostra pelle necessita di idratazione. Piuttosto che le lozioni, ricche di acqua, prediligere creme idratanti dalle proprietà protettive e nutrienti. In particolare, è fortemente consigliato scegliere prodotti ricchi di vitamina E, che idrata, vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, e vitamina A, nota per le sue proprietà antiossidanti.

Sarebbero molto utili anche le maschere notturne, perché è proprio durante la notte che la cute si rigenera, producendo elastina e collagene. Le face mask hanno effetto illuminante e rigenerante. Almeno una volta la settimana, vanno applicate sulla sulla pelle del viso detersa e ben asciutta.

Attenzione al riscaldamento in casa e ufficio

Con le basse temperature, i vasi sanguigni si restringono e quindi i tessuti vengono meno ossigenati. Di conseguenza, il ricambio cellulare rallenta e la superficie della pelle si screpola. Questo effetto peggiora con il calore dei termosifoni che asciuga l’aria. Per mantenere la nostra pelle liscia e luminosa senza patire freddo, usare un umidificatore: disperdendo nell’aria vapore acqueo, restituisce alla pelle la giusta idratazione.