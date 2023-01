Il mal di gola non ti dà pace? Avrai subito sollievo e passerà in poche ore se provi 3 rimedi naturali oltre al miele

Il mal di gola non ti dà pace-proiezionidiborsa.it

Il mal di gola è uno dei disturbi più fastidiosi e comuni della stagione invernale. La prima cosa che facciamo è cercare di dare sollievo alla nostra gola in fiamme, possibilmente senza ricorrere subito ai farmaci. Proprio per questo motivo oggi vogliamo spiegarti come alleviare il mal di gola e farlo passare velocemente.

Il mal di gola è un disturbo piuttosto doloroso e che può interferire con le più comuni attività quotidiane. Difficoltà a deglutire, tosse, raucedine, gola secca e arrossata e senso di bruciore sono i sintomi più comuni. Quando anche soltanto parlare diventa difficile, le nostre giornate possono sembrare eterne. Uno dei rimedi naturali più conosciuti è il miele, perché è un ottimo prodotto lenitivo ed antinfiammatorio che molti di noi hanno in dispensa. Se sei curioso di sapere altri trucchi per risolvere subito questo problema in modo naturale, non ti resta che continuare a leggere.

Mal di gola insopportabile? Ecco le cause più comuni e quanto dura

Tra i principali responsabili del mal di gola ci sono gli sbalzi termici. Purtroppo, questi possono colpire il nostro sistema di difesa dell’apparato respiratorio in ogni stagione. Il mal di gola può avere origini virali o batteriche. Nel primo caso, il dolore durerà soltanto pochi giorni, nel secondo invece il mal di gola potrebbe protrarsi anche oltre una settimana.

In entrambi i casi possiamo ricorrere ai classici rimedi della nonna per trovare un po’ di sollievo.

Il mal di gola non ti dà pace? Usa questi comuni ingredienti che tutti abbiamo già in casa

L’aceto di mele è un prodotto dalle 1.000 virtù, utile sia per la cura della casa, sia per quella della persona. La sua azione antibatterica può aiutarti a guarire dal mal di gola.

Come puoi usarlo? Semplice, versa l’aceto di mele in un bicchiere diluendolo con un po’ d’acqua e usalo per fare dei gargarismi.

Per aumentare l’azione benefica, puoi aggiungere alla soluzione anche un cucchiaino di bicarbonato di sodio: provare per credere.

Un rimedio poco conosciuto ma straordinariamente efficace per combattere il mal di gola

L’olio di cocco è un prodotto naturale che possiede molti benefici. Infatti, è un ottimo antimicrobico e antibatterico naturale che molti di noi usano per curare disturbi come l’herpes labiale e persino l’otite.

L’olio di cocco ad uso alimentare è un vero toccasana per il mal di gola. Potrai berne un cucchiaio oppure diluirlo dentro una buona tisana calda che non solo darà sollievo, ma ti aiuterà a guarire prima.

Un aiuto da una spezia profumatissima

Il mal di gola non ti dà pace? Prova a farlo passare usando i chiodi di garofano. Questa spezia era usata dalle nonne per combattere il mal di testa e il mal di denti. Non tutti sanno, però, che puoi anche curare il mal di gola con i chiodi di garofano, grazie alle sue proprietà antibatteriche e lenitive.

Quello che devi fare è preparare un infuso. Fai bollire per un quarto d’ora una tazza d’acqua aggiungendo un cucchiaino di chiodi di garofano. Per rendere l’infuso ancora più buono ed efficace, aggiungi il succo di mezzo limone e proverai subito sollievo accelerando il processo di guarigione.