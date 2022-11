3 portentosi struccanti viso e occhi naturali fai da te con olio d’oliva e altro per una pelle lucente

Struccarsi è un gesto che ogni donna dovrebbe compiere abitualmente ogni sera. È un rito che tutte dovrebbero fare in automatico prima di andare a letto.

Perché è importante struccarsi la sera

Struccarsi è fondamentale per rimuovere i residui di trucco. Ma non si tratta solo dei cosmetici. Struccarsi, infatti, serve a ripulire la cute da ogni tipo di impurità che va a depositarsi sulla nostra pelle nel corso della giornata. Pensiamo solo all’inquinamento atmosferico. Deponendosi sulla pelle, questo va a chiudere i pori, causando poi arrossamenti ed eruzioni di tipo acneico. Considerando quanto appena detto, quindi, tutte le donne dovrebbero struccarsi prima di coricarsi, anche quelle che non si truccano affatto e che prediligono il look “acqua e sapone”.

3 portentosi struccanti viso e occhi naturali fai da te: ecco le ricette

In commercio si trovano tantissimi prodotti per struccarsi. Latte detergente, acqua di rose, acqua micellare, tonici e sieri di vario tipo… Ovviamente, si tratta di prodotti industriali e che spesso non costano poco. Anzi, soprattutto se di marchi noti o prestigiosi, possono avere prezzi esorbitanti. Ma non c’è bisogno di spendere sempre tanto denaro per questi prodotti, possiamo infatti realizzare degli struccanti efficaci direttamente a casa. Nelle prossime righe vedremo alcuni esempi. Utilizzeremo ingredienti semplici ed economici. Molti li abbiamo anche già in casa.

Il primo struccante naturale che andremo a proporre è davvero molto semplice perché a base, quasi esclusivamente, di olio di oliva. Bisogna mescolare 100 ml di acqua con 50 ml di olio d’oliva. Infine, aggiungere una goccia di essenza al profumo di arancia. L’olio di oliva, oltre ad eliminare il trucco, nutre e idrata la pelle.

Struccante fai da te a base di camomilla e acqua di rose

Per preparare il secondo struccante bisogna far bollire 100 ml di acqua e mettervi in infusione una bustina di camomilla per 5 minuti circa. Travasare poi l’infuso in un contenitore dotato di tappo. Aggiungere quindi 100 ml di olio d’oliva e alcune gocce di olio essenziale di rose. Chiudere il contenitore ed agitare per bene. Far riposare qualche minuto prima dell’utilizzo. Questo struccante è molto delicato e ha una profumazione piacevolmente gradevole.

Struccante per viso e occhi con olio di mandorle

Il terzo struccante naturale che suggeriamo è costituito da:

100 ml di acqua;

100 ml di olio di jojoba;

50 ml di olio di mandorle dolci;

50 ml di acqua di fiordaliso.

Si versano tutti questi ingredienti in una boccetta e la si chiude con il suo tappo. Si agita e poi si passa la soluzione sul viso con un dischetto o un batuffolo di cotone. Infine, si sciacqua il volto con acqua tiepida. La pelle risulterà fresca, pulita e piacevolmente profumata per lungo tempo.

Ecco, quindi, i 3 portentosi struccanti viso e occhi naturali fai da te assolutamente casalinghi. Prepararli è davvero molto semplice ed anche economico, dal momento che si utilizzano ingredienti naturali presenti in ogni casa, utili oltretutto anche per altri consigli di bellezza.