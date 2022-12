La sera di Capodanno folgoriamo tutti con un make up scintillante perfetto per occhi verdi e scuri

Ecco alcuni consigli di make up per essere al top a San Silvestro. Scopriamo insieme come brillare per tutta la notte!

Il conto alla rovescia è cominciato. Questa sera saluteremo il 2022 e attenderemo con trepidante attesa l’anno nuovo. Ci sono tanti modi per festeggiare la notte più lunga che ci sia. Qualcuno sarà volato in qualche remoto angolo del Mondo a vivere esperienze incredibili.

La maggior parte delle persone, però, trascorrerà questa magica notte a casa o in qualche locale: immersi in un clima fatto di decorazioni, cenoni, musica e balli. In queste occasioni occorre mostrarsi al top della forma, sfoggiando outfit da urlo, pettinature strepitose e accessori che non possono passare inosservati. A completamento di tutto ciò, non può mancare un buon trucco. Per la sera dell’ultimo dell’anno, la parola d’ordine è brillare. Questo vale in tutti gli ambiti, anche per il make up!

La sera di Capodanno folgoriamo tutti con un make up che illuminerà la notte

Per un ottimo risultato, occorre avere una buona base. Con il fondotinta che si è soliti usare, uniformare l’incarnato e creare dei punti luminosi applicando su gote e occhi dei tocchi dorati di blush. Per chi avesse già superato i 50 anni, evitare i prodotti opacizzanti perché mettono in evidenza le rughe, anche le più sottili.

Trucco per la notte di Capodanno per occhi marroni e verdi

Il punto forte del make up di San Silvestro è lo sguardo. Bene quindi l’eyeliner, che dev’essere ben evidente e definito. Chi ha gli occhi scuri può giocare sul classico smokey eyes. Intenso e sensuale, è uno dei trucchi che più di altri regala profondità allo sguardo. Abbondare senza paura con il mascara. Per mettere in risalto uno sguardo marrone, nocciola o castano, è anche possibile puntare sui colori neutri e chiari. Via libera quindi a ombretti e matite marroni, beige, nude e cioccolato.

Chi invece vanta un bel paio di enigmatici occhi verdi, può sbizzarrirsi con la palette dei colori. Le tinte che più di altre riescono a mettere in risalto gli occhi verdi sono le varie nuances di rosa e i fucsia. Decisamente raffinato e glamour, per la sera di Capodanno, è il viola. Sono ok anche tutti i marroni che virano verso i toni rossastri, i pesca e i rossi. Per chi volesse osare, sono top anche le tinte fredde, come blu e azzurro.

Indipendentemente dai colori del trucco base, la parola d’ordine per la sera del 31 dicembre è far brillare gli occhi! Basterà semplicemente utilizzare un prodotto illuminante per aggiungere dei tocchi dorati nella parte interna dell’occhio, sulla palpebra mobile, sulle guance e sul cosiddetto arco di Cupido delle labbra.

E per concludere in bellezza: ciglia finte, meglio se decorate con qualche minuscola applicazione gioiello.

Consigli per il trucco bocca a Capodanno

Il make up è un sapiente gioco di equilibri. Avendo puntato tutto sullo sguardo, la bocca dovrà essere il più naturale possibile o comunque più sobria. L’ideale potrebbe essere enfatizzarla solo con un velo di gloss. Chi però non sa rinunciare al rossetto, potrà alleggerire un po’ il trucco occhi e puntare su labbra molto scure, ad esempio con rossetti come prugna e bordeaux molto scuro. E così, grazie a tutti questi consigli, la sera di Capodanno folgoriamo tutti con un make up degno di una star!