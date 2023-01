Lo stacco del dividendo è sempre un evento molto atteso dagli investitori. Dopo che il 23 gennaio ENEL e SNAM hanno aperto le danze con l’acconto sul dividendo, quali azioni saranno le prossime a staccare il dividendo a Piazza Affari? Quali i rendimenti? Al momento per il mese di febbraio è previsto il solo stacco del dividendo di Banca Generali previsto per il 20 febbraio. L’ammontare pagato è pari a 0,8 € per un rendimento pari a circa il 2,5%. Per il successivo, poi, bisognerà attendere marzo quando il 20 STMicroelectronics staccherà un dividendo dal rendimento inferiore allo 0,5% Andiamo, quindi, a vedere quali azioni saranno le prossime a staccare il dividendo a Piazza Affari?

Il titolo Banca Generali

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 34,07 €, in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni di Banca Generali sono bloccate dalla forte area di resistenza a 35 €. Sono, quindi, diverse sedute che il titolo è bloccato e non riesce ad andare oltre. Questo spiega anche perché le medie sono appiattite e al momento non sono di alcun aiuto per capire le futura direzione delle quotazioni.

Anche i volumi sono abbastanza nella media e la volatilità è in forte diminuzione rispetto alle sedute precedenti. Questa contrazione potrebbe anticipare un’esplosione di momentum?

Le prossime sedute potrebbero essere decisive in tal senso.

Le azioni STMicroelectronics

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 42,82 euro, in rialzo dell’8,20% rispetto alla seduta precedente.

Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere quanto sta facendo STMicroelectronics da inizio anno. Il titolo, infatti, sta guadagnando circa il 30%. Inoltre, un rialzo di oltre l’8% con volumi in aumento di oltre il 300% è una dimostrazione di forza mostruosa.

Allo stato attuale, quindi, non si vedono grossi problemi all’orizzonte. Il rialzo dovrebbe continuare anche per il futuro.

