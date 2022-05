L’estate è finalmente alle porte e tutti hanno voglia di andare a spendere le proprie giornate in spiaggia, fra la tintarella e un tuffo nelle acque cristalline. Spesso, però, ci si focalizza sulle località turistiche più famose e si perdono di vista delle piccole perle che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie scoperte. Per essere sempre informati consigliamo di consultare le classifiche italiane che ogni anno eleggono le destinazioni migliori. Però, ci sono anche le opinioni dall’estero che possono risultare molto utili come, ad esempio, quella del The Guardian che ogni anno stila una lista delle spiagge più belle di tutto il Vecchio Continente. Per questo motivo oggi ne forniamo una ulteriore che arriva da European Best Destination, un famoso ente promotore del turismo. Infatti, sono state appena premiate come migliori spiagge italiane di quest’anno secondo un ente dell’Unione Europea.

Il podio con tre destinazioni da favola

I primi tre posti in cima alla classifica sono stati conquistati da due nazioni molto famose per il turismo balneare: il Portogallo e la Spagna. La medaglia d’oro del 2022 va alla Porto Santo Golden Beach, un piccolo paradiso nell’omonima località portoghese nei pressi di Madeira. A seguire subito dopo c’è Bolonia Beach a Tarifa in Spagna e poi Seixal Beach sempre a Madeira. Subito dopo questo terzetto vincente compare finalmente l’Italia che nonostante non sia in pole position risulta presente in almeno due terzi della classifica. Scopriamo quali sono le località nostrane premiate dall’ente europeo.

Premiate come migliori spiagge italiane del 2022 dall’Unione Europea, queste località mozzafiato conquistano cuori per il mare pulitissimo

Tutte in generale sono concentrate nella parte centrale e meridionale dello Stivale. La prima località nostrana che compare è al quarto posto. Si tratta della Sardegna, uno dei punti più famosi per il turismo marittimo e per le sue insenature selvagge e incontaminate. Si tratta di Cala Goloritzé in provincia di Nuoro. Al settimo invece c’è Baia delle Zagare a Vieste in Puglia. Al quattordicesimo invece è presente la spiaggia dei Cavoli, seguita dalla spiaggia La Sorgente, entrambe sull’isola d’Elba. Subito dopo al diciassettesimo e al diciannovesimo ci sono Cala dei Gabbiani e Cala Cipolla in Sardegna, rispettivamente a Baunei e a Chia. All’ultimo posto invece compare la Campania con la spiaggia del Cauco a Maiori, nei pressi di Amalfi.

