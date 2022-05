L’estate si sta avvicinando e la voglia di vacanze comincia esponenzialmente ad aumentare. Però, anche se i soldi scarseggiano, non è necessario vivere di privazioni. Ci sono infatti molte mete vantaggiose anche per i portafogli più esili. Infatti, molte destinazioni low cost sono raggiungibili con poche ore di volo, come ad esempio la Grecia e la Croazia. In Italia invece ci sono delle meravigliose spiagge, anche lontane dai circuiti più turistici. Oggi parliamo meglio di alcuni di questi luoghi. Infatti, sono dei piccoli paradisi incontaminati a bassissimo costo questi due deliziosi borghi italiani in cui trascorrere le vacanze con serenità. Scopriamo insieme dove si trovano.

L’Abruzzo e le altre Regioni meno conosciute

Rimanendo sul suolo italiano, le mete più gettonate per il turismo sono sicuramente la Sardegna, la Puglia e la Sicilia. Tutte queste infatti continuano a ricevere numerosi premi per quanto riguarda la balneazione. Nel Nord invece sono la Liguria e la parte costiera dell’Emilia Romagna, che sono costantemente prese d’assalto per tre mesi all’anno. Però ci sono molti altri territori che vale la pena visitare. Uno su tutti è l’Abruzzo, dove consigliamo in particolare la località di Pineto, in provincia di Teramo. Qui si può godere di un mare cristallino e di una spiaggia incontaminata fornita, al contempo, con servizi di alto livello.

Sono dei piccoli paradisi incontaminati con acque limpide e fresche e buon cibo queste tre località low cost tutte italiane

Poi è anche presente la Calabria, che è generalmente conosciuta per Tropea, eletta giusto l’anno scorso come Borgo dei Borghi per la sua bellezza mozzafiato. La Regione però racchiude anche tante altre piccole perle, che sono sicuramente meno inflazionate. Ad esempio, una è la bella Ricadi in provincia di Vibo Valentia. La sua posizione è sicuramente un punto a suo vantaggio, dato che è situata tra il golfo di Sant’Eufemia e quello di Gioia Tauro. Oltre ai suoi meravigliosi punti panoramici, presenta anche delle spiagge pulite e delle acque trasparenti. Poi c’è anche Diamante, sulla famosa Costa Viola che, per il suo fascino, viene chiamato spesso la perla del Tirreno. Oltre alle sue meraviglie naturalistiche è anche famoso per essere un centro di street art. È infatti possibile perdersi per le vie del centro storico e ammirare le pareti decorate da murales e graffiti.

