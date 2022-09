Quando si tratta di cibo tra tutti i Paesi del Mondo sicuramente il primo che ci viene in mente è l’Italia. Un Paese che fonda le sua radici nella cultura culinaria. Diversa, ovviamente, a seconda della Regione in cui ci si trova o della città.

Le specialità locali

Questo perché ogni città e Regione ha delle specialità. Dei piatti tipici che ovviamente possiamo trovare anche da altri parti, ma se mangiati nella città in cui questi sono nati hanno un sapore completamente diverso.

Un esempio? Il supplì romano, un fritto che nella capitale viene mangiato come antipasto prima della pizza. Il supplì ad esempio si trova molto facilmente a Roma, ma se ci spostiamo a Milano trovarlo sarà praticamente impossibile. E molti in realtà non sanno nemmeno cosa sia.

Sempre di Roma è la pasta carbonara, mentre a Milano possiamo gustare il risotto all’osso buco, piatto tipicamente nordico.

Chi ama il cibo non deve perdere queste destinazioni italiane

Se siamo dei veri amanti del cibo allora non possiamo perderci alcune mete italiane che sono bandiera di qualità e di tradizione culinaria.

La prima, che abbiamo già citato, è sicuramente Roma. Qui infatti possiamo trovare tantissime gustose delizie. Partendo dagli antipasti, dai primi piatti, arrivando ai secondi. Senza dimenticare la pizza e la pinsa.

Poi abbiamo Bologna. Una città che è sinonimo di movimento, ricca di cultura e luoghi magnifici. Ma qui possiamo trovare anche tantissimo cibo. E possiamo ad esempio assaggiare le crescentine, il friggione bolognese, la mortadella, i tortellini in brodo, la lasagna alla bolognese e le tagliatelle al ragù.

C’è anche Firenze. Qui bisogna assolutamente mangiare la carne, perché tipica della Toscana. E quindi tra i piatti tipici possiamo trovare le crespelle alla Fiorentina, la bistecca alla Fiorentina, trippa e lampredotto.

Ci spostiamo al Sud e arriviamo a Napoli. Città ricca di cibo veramente buono. Partendo dalla pizza, tortano napoletano, babà rustico, le montanare, la pasta allo scarpariello, gli spaghetti alla Nerano, i paccheri al forno con sugo e mozzarella e le rose di pasta al forno con lasagne ricce.

Continuando verso Sud arriviamo a Palermo. Altro luogo dove il cibo e piatti della tradizione si sentono veramente tanto. Ad esempio abbiamo lo sfincione, l’arancina, la caponata, le panelle di farina di ceci, la cassata con ricotta, il cannolo con ricotta e la pasta con le sarde. Quindi, chi ama il cibo non deve perdere queste destinazioni italiane perché sono luoghi famosi per la tradizione culinaria.

Lettura consigliata

I 5 posti dove andare in vacanza a ottobre per vivere ancora il mare