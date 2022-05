Inizia il conto alla rovescia per le ferie estive e già molti stanno provvedendo a scegliere la meta delle proprie vacanze. La voglia di evadere e trascorrere qualche giorno in pieno relax sembra essere un desiderio comune, soprattutto a causa della pandemia che ha profondamente cambiato il nostro stile di vita. Per questo, alcuni cercano luoghi meno affollati ma ugualmente idilliaci per liberare la mente e ricaricare le energie. Nonostante ciò, poi, bisogna fare i conti con il portafoglio e stabilire il budget, rinunciando a visitare certe località che sono care per le nostre tasche. Per vivere un sogno in riva al mare, con acque turchesi e cristalline, tuttavia, non per forza bisogna spremere il salvadanaio.

2 mete per una vacanza economica per rigenerarsi e rilassarsi nel mare cristallino più 3 consigli per viaggiare spendendo poco

Esistono delle vantaggiose alternative per non rinunciare a delle vacanze da sogno, basta solo scegliere località meno battute, ma decisamente da favola, che potrebbero essere più economiche.

A pochi passi dall’Italia, nella penisola Calcidica, si trova Sithonia, un luogo incantevole e selvaggio, ricco di tante spiagge fini e chiare e un mare da copertina. Troveremo angoli verdi a ridosso della spiaggia, tra pinete e ulivi, il contatto con la natura potrà infondere quel senso di pace che cerchiamo. Per soggiornare e mangiare in questa piccola penisola non dovremo sborsare cifre stellari, una notte in hotel potrebbe costare intorno alle 25 euro.

La seconda delle 2 mete per una vacanza economica e perfetta per rigenerarsi potrebbe essere Dhermi in Albania. Non sempre teniamo in considerazione questa regione per organizzare un viaggio, eppure possiede delle spiagge e un mare da capogiro. Ci aspetta un mare trasparente che ci lascerà senza fiato, 5 km di sassi bianchi e levigati, dove ci sono anche aree attrezzate. Il paesino è molto carino, merita una visita la parte storica con le case in pietra, monasteri e chiese, un luogo adatto per trovare la calma e rilassarsi.

Come risparmiare

Un modo per riuscire a risparmiare è sicuramente avere delle date flessibili, evitando i giorni di maggiore affluenza. Ad esempio, scegliere la partenza un giorno infrasettimanale, dove i biglietti dei voli e dei treni avranno un costo inferiore.

Prima di prenotare il nostro soggiorno, poi, controlliamo la tariffa sia sul sito ufficiale dell’albergo che da eventuali applicazioni. Chiediamo anche un preventivo via e mail, così da essere sicuri di aver scelto l’opzione più economica.

Infine, recuperiamo più informazioni possibili sulla meta delle nostre vacanze, per non avere troppi imprevisti. Quindi, controlliamo i vari abbonamenti ai mezzi pubblici, le tariffe dei taxi o altro per scegliere l’opzione di trasporto più vantaggiosa.

