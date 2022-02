Viaggiare è tra le cose più belle da fare, se potessimo avere la possibilità e il tempo, probabilmente staremo mesi fuori casa per scoprire nuovi posti. Con le temperature ancora basse, poi, sarebbe perfetto passare qualche giorno in qualche località dove il sole e il clima ci proiettino in estate.

Per viaggiare sicuri ci sono isole che richiedono tamponi molecolari e sono possibili solo vacanze organizzate in modo controllato presso alcune strutture. Come le isole Seychelles nell’Oceano Indiano, che potremo visitare grazie ad alcuni operatori turistici, dove ci aspetta un vero paradiso. Stessa modalità si applica per andare alle Mauritius, caratterizzate da spiagge bianche e candide immerse in una natura incontaminata, un luogo da sogno.

Per andare in vacanza al caldo, oltre le magnifiche Seychelles e Mauritius, spendiamo poco e visitiamo queste mete vicino l’Italia

Malta è un’isola poco distante dalle coste siciliane ed è facilmente raggiungibile, sia in aereo, che in nave. Potremo volare da Catania o traghettare da Pozzallo, impiegando meno di 2 ore, a un costo assolutamente ragionevole, soprattutto durante la stagione bassa.

È un luogo ricchissimo di storia e le temperature sono miti, meglio preferire aprile o maggio, se vogliamo trovare oltre i 20 gradi. Non solo potremo fare escursioni e visite culturali, ma approfittare anche dei casinò per una serata diversa, oltre i tanti locali.

Sempre nel Mediterraneo, a Cipro potremo trovare ancora più caldo anche a marzo. Famosa per Salamina e il suo complesso archeologico antico di epoca greca, che fu conquistata da diverse civiltà. Potremo ammirare i mosaici di Kato Pafos e la tomba dei re, ma oltre i tour storici, potremo rilassarci e godere dei favolosi panorami.

I voli hanno prezzi sbalorditivi e non è raro trovare qualche offerta a 5, 7,99 o 9,99 euro, partendo da Bologna, Bari, Bergamo o altre città.

Portogallo

Per andare in vacanza al caldo il Portogallo potrebbe essere un’alternativa valida e possibilmente economica. Per poter entrare basterà avere il Green Pass o il certificato di guarigione oppure un test molecolare negativo o antigenico, ma per avere maggiori informazioni potremmo visitare il sito ufficiale dell’ambasciata.

La capitale, Lisbona, merita sicuramente una visita, perché molto interessante. Se siamo fortunati, tra marzo e aprile ci saranno temperature sopra i 18 gradi. I quartieri e le strade tipiche sono pieni di osterie, botteghe e artigiani, una città affascinante, romantica e divertente che ci colpirà dritto al cuore.

Non facciamoci sfuggire la costa dell’Algarve, a Sud, dove spiagge e scogliere regaleranno paesaggi mozzafiato. L’aereo da Roma impiega circa 3 ore e spesso ci sono occasioni di biglietti anche a sotto i 30 euro andata e ritorno.