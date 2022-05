Sono questi i segni zodiacali che riceveranno più soldi e saranno più amati e supportati nella prima settimana di giugno

Anche durante il passaggio tra il mese di maggio a giugno, ci saranno nuovi movimenti.

Oggi vedremo cosa accadrà tra le stelle, nella settimana che andrà dal 30 maggio al 5 giugno, ed in particolare quali potrebbero essere i segni più amati ed incoraggiati e che potrebbero essere baciati dalla sorte.

La novità di questa settimana sarà il passaggio di Venere dall’Ariete al Toro.

In questo passeggio, le caratteristiche principali di Venere come la dolcezza, la morbidezza e l’accoglienza saranno lodate.

Grazie a questa stella, saremo tutti più interessati a godere in pieno i momenti belli e i piaceri della vita, che spesso sono sostituiti dallo stress della vita quotidiana.

Sono questi i segni zodiacali che riceveranno più soldi, avranno più fortuna e saranno più amati e supportati nella prima settimana di giugno

Ariete

Anche in questo inizio di giugno ci saranno tante belle novità, soprattutto per quanto riguarda i beni materiali.

Si prevedono alcuni eventi che potrebbero portare un bel po’ di soldi. Si potrebbe avere una promozione sul lavoro accompagnata da un aumento dello stipendio. Oppure, essere il destinatario di un lascito non aspettato. Chi se ne sta occupando concluderà una compravendita economicamente molto vantaggiosa.

Gemelli

Saranno i protagonisti di questo inizio settimana. Il ritorno di Mercurio farà risaltare tutte le sue qualità migliori e positive: creatività, le relazioni sociali, la velocità di pensiero. Si prevede una grossa avventura, basterà solo mettercela tutta!

Vergine

Le stelle prevedono in questo inizio mese tanta fortuna e ci sarà una netta ripresa anche nell’amore. Grazie alla Venere in Toro si potrà di nuovo parlare di sentimenti e di progetti da far andare in porto.

Scorpione

L’oroscopo di questa settimana vede questo segno zodiacale in gran forma. Grazie alla tanta e difficile strada fatta durante l’anno, ora finalmente ci si potrà godere il mese rilassandosi senza avere preoccupazioni.

Pesci

Venere in Toro porterà tanta fortuna, non solo in amore ma anche in tutte le attività quotidiane. Le stelle consigliano di dedicarsi a quelle attività che riguardano il ‘bello’, come quelle artistiche. Coltivare un hobby interessante, durante il tempo libero caricherà di una notevole energia positiva.

