Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Indecisi su quali regali fare agli amici, un’idea originale potrebbe essere produrre delle golosità da donare. Oltre al grande risparmio sull’acquisto di oggetti, la sorpresa di ricevere un gustoso manicaretto fatto a mano non avrà pari.

Per esempio, creare dei cioccolatini fai da te è semplicissimo e prende poco tempo. Chi riceverà il sacchettino pieno di cioccolatini prelibati non potrà che essere felice. Quindi perché non lasciarsi ispirare dai prelibati cioccolatini fatti in casa per un dolce pensiero di Natale da regalare. Eccome come prepararli in un batter d’occhio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come fondere il cioccolato

Per la ricetta dei cioccolatini casalinghi si ha bisogno di una buona scorta di cioccolato e della frutta secca mista (noci, mandorle, pistacchi, uvetta, bacche e semi). Si può scegliere quello più gradito, al latte, fondente, bianco. Inoltre, è possibile acquistare del cioccolato “surrogato” utilizzato in pasticceria e privo di grassi idrogenati.

In un pentolino bisogna far fondere 2/3 del cioccolato scelto con la tecnica “bagnomaria”. Bisogna mescolare fino a che non è sciolto completamente. A quel punto è necessario avere un termometro da cucina; quando questo segnerà 50°C si può togliere il cioccolato dal bagnomaria.

Aggiungere il restante cioccolato e mescolare fino ad ottenere una crema omogenea. Far raggiungere la cioccolato una temperatura di 30°C circa. Quest’ultima dipende comunque dalla tipologia di cioccolato usato: cioccolato bianco (40°C), cioccolato al latte (45°C).

Prelibati cioccolatini fatti in casa per un dolce pensiero di Natale da regalare

Ora si possono realizzare i cioccolatini.

Prendere una placca e stendere un foglio di carta forno. Con il cioccolato fuso creare dei cerchi nel modo più preciso possibile aiutandosi con un cucchiaino. Prelevare un pugnetto di frutta secca e cospargere ciascun cioccolatino. Quando saranno tutti completi, riporli in frigorifero. Dopo un’attesa di 9-10 ore saranno pronti per l’assaggio.

Il confezionamento di questi piccoli doni è molto importante. Si possono scegliere delle confezioni già pronte, come dei tubetti di plastica trasparente o delle scatoline di cartone rigido. Alla confezione poi andranno applicate delle etichette, dei nastri e dei bigliettini su cui scrivere il nome del destinatario. Ecco pronti dei delicati cioccolatini natalizi da regalare alle persone amate.