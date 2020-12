Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi anni ci siamo abituati a svolgere con il telefono funzioni che, fino a poco tempo fa, potevamo svolgere solamente con l’aiuto di moltissimi altri strumenti. Gli smartphone che sono oggi sul mercato sono potentissimi e le loro capacità e funzionalità risultano estremamente efficaci.

Basti pensare che i computer che hanno portato il primo uomo sulla luna quasi cinquant’anni fa erano di gran lunga inferiori ai telefoni che oggi teniamo in tasca. Ovviamente tutto questo ha un costo. Oltre che economico, ci si riferisce soprattutto al consumo. Rispetto ai telefoni del passato, infatti, la batteria degli smartphone dura considerevolmente di meno.

Il problema della batteria

È facile, infatti, comprendere come maggiori funzioni e una maggiore capacità di calcolo portino il telefono a scaricarsi molto più rapidamente. Più è operativo ed efficiente, meno durerà la sua batteria. Nonostante ciò, esistono molti accorgimenti da poter prendere per evitare che lo smartphone diventi scarico troppo velocemente.

Conoscerli è utile per non dover combattere ogni giorno con il caricabatterie. Ma anche per assicurarsi che il telefono duri il più a lungo possibile. E che, quindi, non si deteriori. Dal non caricarlo completamente all’inserire la modalità aereo quando non c’è rete, i trucchi sono tanti. In questo articolo ne presentiamo uno che forse in pochi conoscono. Legato allo schermo dello smartphone.

Infatti, ecco perché il colore dello sfondo del telefono influisce sul consumo della batteria.

Colorare i pixel

Per quanto possa sembrare strano, il colore dello screensaver gioca un ruolo fondamentale nel consumo della batteria dello smartphone. Basti pensare che, per illuminare il telefono e, dunque, colorare i migliaia di pixel necessari, viene scaricata tantissima batteria. Proprio per questo, scegliendo uno sfondo nero che, dunque, non ha bisogno di colorazione e illuminazione, non si consumerà batteria ogni volta che si controlla il telefono.

Calcolando che una persona fa questa operazione in media centocinquanta volte al giorno, la differenza sarà importante. Al contrario, uno schermo illuminato da colori accesi e sgargianti, consumerà in un attimo tutta la batteria a disposizione. Provare per credere.

Dunque, ecco perché il colore dello sfondo del telefono influisce sul consumo della batteria.