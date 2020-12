Ecco quali sono i 4 giocattoli che i nostri cani adorano 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sanno che i nostri piccoli amici a quattro zampe soprattutto quando sono cuccioli, amano giocare e divertirsi. Per cercare di renderli felici e sereni dovremmo riuscire sempre a trovare il tempo per portarli al parco a giocare con gli altri cani e per correre e sgranchirsi le zampe. Un buon modo per farli divertire anche dentro casa è regalargli qualche giochino ideato apposta per loro.

Questo gli permetterà di sfogarsi anche quando i padroni non trovano il tempo necessario per portarli a spasso.

Ecco perciò quali sono i 4 giocattoli che i nostri cani adorano, vediamoli insieme.

Gli oggetti da rincorrere e le ossa commestibili

In base alla razza ma anche al carattere del nostro cucciolo, la tipologia di giocattoli che preferiscono varia.

Ad esempio, i cani molto energici, ma anche e soprattutto quelli più giovani, di solito amano giocattoli che riguardano l’agilità. Quelli invece più anziani e pigri adorano rimanere sdraiati o seduti a mordere tutto il giorno il loro giochino preferito.

Di solito tutti i cani amano rincorrere un oggetto, qualsiasi esso sia, e riportarlo al padrone.

Di solito per questa precisa attività vengono utilizzate palline, placche, anelli di grandezza e materiale variabile.

Un altro gioco che spesso prediligono i cuccioli sono le ossa finte. Possiamo trovarle in tutti i negozi di animali in più materiali diversi, spesso anche aromatizzate o commestibili. Sono perfette per i cuccioli ai quali devo crescere i primi dentini. Ma sono anche adatti per rimuovere il tartaro, placare l’ansia e per rafforzare i denti anche dei cani più adulti.

Oggetti da mordere e giochi che emettono suoni

I giocattoli da mordere inoltre sono quelli più diffusi. Quante volte abbiamo dovuto buttare un paio di scarpe, qualche calzino o addirittura risistemare la tappezzeria dei divani? Questo perché i nostri cuccioli, soprattutto nei primi anni di vita, sperimentano il mondo mordendo un po’ tutto quello che trovano in giro per casa. Proprio per questo, avere sempre a disposizione un giocattolo da mordere potrebbe anche aiutarci a limitare i danni nelle nostre case.

Infine non dimentichiamoci dei giocattoli che se vengono schiacciati emettono suoni diversi. Sono forse quelli che i padroni odiano di più. Ma sicuramente i nostri cuccioli saranno totalmente attirati da questi strani rumori.

Ecco perciò quali sono i 4 giocattoli che i nostri cani adorano e dai quali non si vorranno più staccare.