Pranzo o cena veloci con verdure e un dolce perfetti per riciclare il pane avanzato

Scegliere i giusti alimenti ci permette di metterci a tavola con il sorriso. Le verdure non devono mai mancare ma anche il dolce fa la sua parte.

A volte, durante il periodo estivo, cucinare può trasformarsi in un vero incubo. Riuscire a mettersi ai fornelli con più di 30 gradi è una vera impresa. Eppure, oltre ad insalate classiche e di riso, esiste qualche piatto da preparare nel periodo estivo. Piatti completi e golosissimi dolci. Oggi si andrà alla scoperta di un dolce e un piatto completo che possono essere utilizzati come spunto per un pranzo o una cena anche tra amici. Il piatto unico è una tajine di verdure proprio come la preparano in Marocco, mentre il dolce è un tiramisù leggermente diverso dal solito.

Pranzo o cena veloci con verdure

La tajine di ortaggi è veramente semplice da preparare. Bisognerà procurarsi melanzane, zucchine, ceci, carote, una cipolla, pomodori, curcuma e cannella. Per prima cosa spuntare le melanzane, le zucchine e le carote e lavarle in acqua fredda. Tagliare la cipolla e lavare accuratamente i pomodori tritandone la polpa. In un tegame con un filo di olio EVO mettere a scaldare la cipolla unendo le spezie e le verdure tagliate a cubetti.

In seguito, aggiungere i pomodori tritati insaporendo il tutto con sale e pepe. Continuare a cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti aggiungendo, da ultimi, i ceci cotti, proseguendo ancora la cottura per 6 minuti. A questo punto la tajine sarà pronta per essere servita in tavola aggiungendo il succo di limone.

Tiramisù

La seconda ricetta che si andrà a scoprire è il tiramisù leggermente diverso dal solito. Utile per sfruttare la mollica del pane avanzato. Nel periodo invernale, o a Pasqua, panettone e colombe saranno perfette al posto dei savoiardi. Oltre a questo, occorreranno ricotta, mascarpone, tuorli d’uovo, caffè e zucchero. Unire, all’interno di una ciotola, il mascarpone e la ricotta e montare i tuorli d’uovo da parte. Mettere, poi, lo zucchero in acqua in ebollizione per dare vita ad uno sciroppo. Questo, poi, andrà versato sulle uova continuando a lavorarle con una frusta.

Da ultimo aggiungere il tutto al mix mascarpone e ricotta. Prendere delle ciotole e inserire la mollica del pane o, in alternativa, panettone o colomba, e aggiungere il caffè oltre al mascarpone con ricotta. Aggiungere ancora uno strato e procedere facendo riposare il tiramisù in frigorifero per un paio di ore prima di servirlo. Si potrà consumare anche nei giorni successivi. Si consiglia di non superare i due o tre giorni in frigorifero. Quindi, pranzo o cena veloci con verdure e per finire questo strepitoso dolce, e la cena è servita!