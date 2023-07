Per essere giovanile e chic in spiaggia, prova i costumi e gli accessori pensati per le over 50

Vuoi sentirti più bella e in forma anche sotto l’ombrellone? Ecco cosa devi assolutamente indossare.

Anche se non sei ancora andata in vacanza puoi comunque cominciare a sorridere perché, arrivati a metà luglio, le ferie si avvicinano per tutti. Certo, non si è mai contenti al 100% fin quando non si completa la fase di preparazione bagagli, ma poi la strada è in discesa. O forse no? Se da una parte non vedi l’ora di fare un tuffo in acque cristalline, dall’altra la paranoia è sempre dietro l’angolo. A volte la gioia per il meritato relax viene un po’ offuscata dal pensiero di non essere in perfetta forma, magari ti senti a disagio. E non solo per via di eventuali chili in eccesso o evidenti adiposità localizzate, ma anche per il viso spento, le rughe e altre imperfezioni. Ma non devi disperarti perché per essere giovanile e chic in spiaggia ti basta puntare sugli accessori giusti e una corretta beauty routine.

Dalla crema solare ai costumi

Per quanto riguarda i rituali di bellezza da seguire in vacanza non c’è nulla di assolutamente lungo o complicato, perciò abbasso la pigrizia. Fondamentali l’applicazione di creme solari così come di prodotti nutrienti e idratanti per viso e capelli, senza dimenticare l’importanza di una buona idratazione. E se stai pensando a come ottenere un effetto pancia piatta in poco tempo, o mascherare fianchi e gambe grosse, basta scegliere bene il costume.

In particolare, sono due i modelli consigliati alle over 50 e 60 che vogliono apparire bellissime sotto l’ombrellone. Innanzitutto il modello cut out, che gioca su tagli strategici a seconda dei punti di forza del fisico, oppure quello con scollo a V. Quest’ultimo mette in risalto il décolleté, è molto raffinato sia in tinta unita che a stampa e si adatta facilmente a tutte le taglie.

Per essere giovanile e chic in spiaggia bastano gli accessori giusti da comprare subito online

Ma, al di là del costume, anche gli accessori non sono affatto marginali e anzi giocano un ruolo fondamentale se vuoi sembrare più giovane. Tra quelli più gettonati e alla moda in questo periodo ci sono alcuni modelli di cappello e copricostume che non dovresti lasciarti scappare. Cominciamo dai cappelli, che oltre ad essere bellissimi da vedere, sono anche funzionali a evitare insolazioni e a proteggere i capelli dai raggi solari. Oltre al cappello di paglia a tesa larga e ai modelli panama o baseball, ce ne sono altri tre molto chic: bucket, trilby e boonie.

Sul fronte copricostume, poi, la scelta è ancora più ampia, perché la moda dell’estate 2023 ha pensato a tutti gli stili e le esigenze. Svetta in classifica la gonna pareo, perfetta da abbinare a bikini o costume intero: da sfoggiare con classe per l’aperitivo in spiaggia al tramonto. Seguono i completi crochet, la camicia di lino oversize e i nuovissimi abiti a rete, che regalano un seducente effetto vedo non vedo.