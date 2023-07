Fioriscono al sole per tutta l’estate queste 5 piante decorative da mettere sul balcone per renderlo una favola

Terrazzi e balconi cambiano completamente aspetto se ospitano delle piante. Il verde delle loro foglie, ma soprattutto la tavolozza creata dai loro fiori, vi apportano pennellate di colore che li rendono più accoglienti e graziosi, col risultato di incidere sull’estetica della nostra abitazione. Ovviamente, per creare degli angoli floreali rigogliosi dovremmo considerare le varie stagioni e l’esposizione del balcone. Se ben soleggiato, in estate potremmo avervi una cascata di fiori grazie ad alcune piante da coltivare in vaso.

D’estate, se non vogliamo ritrovarci con vasi carichi di piante morte e secche, dovremmo puntare su specie adatte. Ideali ad esempio quelle che richiedono poca acqua e sono resistenti al caldo. In particolare, su un balcone esposto al sole, dovremmo assicurarci che le piante in nostro possesso richiedano effettivamente tale posizione. Nel caso stessimo valutando quali esemplari disporvi, dovremmo conoscere alcune specie che rientrano in questa categoria e che sono particolarmente belle. Si tratta di piante che ci garantiscono una copiosa fioritura durante l’estate.

Fioriscono al sole per tutta l’estate queste 5 piante decorative da coltivare anche in vaso

Quando cerchiamo una pianta dai fiori eleganti che prosperino al sole, non possiamo fare certo a meno di rivolgere un pensiero al girasole, il fiore del sole, appunto. Infatti, i suoi boccioli tendono a seguire il movimento del sole. I suoi enormi e gioiosi fiori gialli, che spuntano durante l’estate fino ad arrivare all’autunno, necessitano di luce e calore, nonché di abbondanti annaffiature, attenzione però a non creare marciume radicale esagerando. Nei periodi freddi sarà necessario invece ripararlo. Teniamo presente che per piantare il girasole il vaso dovrà essere profondo, perché dispone di un esteso apparato radicale.

Meno rispetto al girasole, ma comunque noto, è il convolvolo, o bella di giorno, chiamato così perché la corolla dei suoi fiori al calare del sole si chiude. Questi ultimi sono a forma di campanelle e spuntano abbondanti dalla primavera. Ve ne sono di varie tonalità, solitamente bianco, azzurro e violetto. È una pianta rampicante, utile anche per schermare la ringhiera dunque. Diventa rigogliosa in pieno sole e sopporta la siccità quanto le temperature alte, resiste però anche a quelle basse. Quindi è facile da coltivare, ma non trascuriamone la potatura, perché tende a estendersi rapidamente. Inoltre, non si dovrà coltivare assieme ad altre piante, perché tende a essere infestante.

Le altre 3 specie floreali che abbelliscono il balcone

Poco conosciuta, ma di una bellezza che lascia a bocca aperta, la gaura lindheimeri, un arbusto perenne che dall’estate all’autunno si carica di deliziosi fiori. A causa del loro aspetto, sono detti fiori d’orchidea, proprio perché ricordano quest’ultima. A seconda della varietà avranno fiori bianchi o rosati. Richiede una zona luminosa ma riparata dal vento, mal tollera l’eccesso d’acqua. Resiste al caldo quanto al gelo.

La cosmea può avere fiori di differenti colori, rossi, rosa, ma anche gialli o bianchi, nonché sfumati. Crescono su steli e dunque, risaltando particolarmente, rappresentano una buona scelta ornamentale. Si tratta di una pianta cespugliosa annuale o perenne particolarmente florida se esposta al sole, infatti non ama l’ombra. Allo stesso tempo, resiste al caldo ma non al freddo.

Infine, concludiamo con la canna indica, una bulbosa perenne che produce strabilianti fiori raggruppati in pannocchia. Solitamente di colore rosso, ma anche gialli, violacei nonché con screziature d’altro tono. In condizione di luminosità massima darà il proprio meglio. Vuole annaffiature abbondanti durante l’estate, che è il periodo di fioritura. Ridotte durante i mesi invece più freddi. Segnaliamo che non è adatta ai climi rigidi. Abbiamo visto quindi come fioriscono al sole per tutta l’estate queste 5 piante decorative dall’aspetto davvero elegante.