3 piatti freddi e veloci da preparare in estate in meno di 10 minuti. La caprese è davvero innovativa!

I piatti freddi sono la salvezza per i pranzi e le cene estive. Freschi e salutari andranno preparati con ingredienti genuini. Tante verdure e tanta freschezza per un’estate fantastica.

Spesso si tende a sottovalutare il momento del pranzo. In molti preferiscono saltarlo o mangiare prodotti preconfezionati. Un modo errato di vedere uno dei pasti più importanti della giornata. Mangiare cose sbagliate, purtroppo, potrebbe essere alla base di aumenti di peso o di difficoltà nel dimagrire. Oggi si andrà alla scoperta di 3 piatti freddi perfetti per essere consumati in estate in pausa pranzo oppure durante una passeggiata in montagna o al mare. Non solamente insalate ma anche piatti saporiti preparati con diversi ingredienti. Tra questi un mix di rucola, avocado e carote, l’innovativa caprese con le pesche e il radicchio unito a mais e mozzarella. Velocissimi da preparare e tutti da provare!

3 piatti freddi e veloci da preparare

Il primo piatto di cui si tratterà è composto da rucola, avocado, patate e carote tagliate alla julienne. Facile e veloce da preparare sarà sufficiente procurarsi gli ingredienti, lavare e pulire accuratamente carote e rucola. Mettere a bollire le patate e scolarle non eccessivamente. Tagliare a fette l’avocado e unirlo alle carote oltre che alle patate a fette. Un piatto che si potrà condire con diverse salse oppure, più semplicemente, con un filo di olio EVO.

Caprese di pesche e mozzarella

Stufi della solita caprese con pomodori? Non c’è niente di meglio di sostituire i pomodori con un frutto, perfetto la mela oppure, vista la stagione, la pesca. Il procedimento sarà il medesimo e il gusto ci stupirà. Prendere la pesca, lavarla accuratamente e sbucciarla rimuovendone la parte interna. Tagliare a fette e sistemarla in un piatto di portata. In seguito, poi, tagliare la mozzarella e unirla alla pesca. Condire il tutto con un filo di olio, se si desidera. Si tratta di un piatto perfetto per essere consumato anche senza ulteriore condimento.

Radicchio, mais, mozzarelle

Un terzo piatto fresco e leggero da provare in estate vede protagonisti il radicchio, il mais e le mozzarelline. Lavare il radicchio e disporlo in una ciotola prima di aggiungere il mais e le mozzarelline. Chi ama il tonno, poi, potrà anche aggiungerlo per dare più consistenza e rendere più ricco il piatto. Condire con olio EVO e un filo di aceto balsamico per insaporire. 3 piatti freddi e veloci da preparare in estate.