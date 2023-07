2 secondi piatti deliziosi a base di carne e gamberi da provare in estate

Secondi piatti protagonisti anche in estate con queste 2 ricette a base di carne e di gamberi.

I secondi piatti sono tra i preferiti degli italiani. Spesso semplici da preparare e, soprattutto, veloci, sono una vera delizia da portare in tavola. Tra le scelte sicuramente pesce e carne, ma non solo. Perfetti per essere abbinati ad un buon piatto di pasta o al riso. In alcuni casi potranno anche essere preparati per un pranzo veloce al mare o in montagna. Oggi si vedranno due secondi, uno a base di carne e l’altro di gamberi. Da cucinare in maniera veloce e, soprattutto, semplice. Ma ecco come preparare delle gustose polpette e dei gamberi con verdure da manuale.

Il primo dei 2 secondi piatti deliziosi è a base di carne

Il primo piatto è rappresentato da polpette con carote e zucchine. Sarà necessario procurarsi della carne tritata, delle carote, zucchine, pangrattato, formaggio grattugiato, un paio di uova, sale e pepe. Per prepararle, cominciare lavando, pelando e tagliando a cubetti le carote e le zucchine. Prendere la carne tritata e unirla alle verdure fatte precedentemente cuocere in acqua salata e saltate in padella con un filo di olio EVO.

In una ciotola unire il tutto e mescolare aggiungendo il formaggio grattugiato, le uova, oltre ad un pizzico di sale e pepe. Schiacciare il tutto e formare delle palline che andranno passate nel pangrattato. Andranno, poi, fatte cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per una decina di minuti. Una volta scaldate, si sarà pronti a servirle in tavola. Ecco uno dei 2 secondi piatti deliziosi. Questo è a base di carne, l’altro invece avrà come protagonisti i gamberi.

Gamberi

Il secondo piatto che si andrà a scoprire sono i gamberi con verdure. Anche in questo caso un secondo facile e veloce da preparare. Si potranno acquistare gamberi già puliti per velocizzare le operazioni. Altrimenti andranno sgusciati e sarà importante eliminarne il filo interno. Anche in questo caso come ortaggi si consiglia di utilizzare zucchine e carote.

Lavarle, pelarle e metterle a cuocere in acqua bollente con un pizzico di sale e i gusci dei gamberi. Fare bollire per circa un quarto d’ora. Frullare le verdure e, nel frattempo, fare cuocere i gamberi in una padella antiaderente con un filo di olio EVO, sale e pepe. Da ultimo versare la salsa di verdure nel piatto da portata e sistemarci sopra i gamberi. Si consiglia di tenere da parte alcune rondelle di zucchine e carote che potrebbero rivelarsi utili per la decorazione finale.