Molto spesso ci capita di mangiare fuori. Non è sempre possibile, infatti, pranzare e cenare a casa sia per esigenze di tempo che per ostacoli di percorso. Se questo durante l’anno avviene prevalentemente per lavoro, durante le ferie i motivi sono spesso differenti. Molti, infatti, per godersi il mare o per stare un po’ più di tempo nella natura preferiscono prepararsi qualcosa a casa e portarselo dietro. Se questo succede di frequente, però, è bene ricordarsi di mangiare in maniera sana e bilanciata, senza però rinunciare alla praticità. Per questo, infatti, oggi spieghiamo come preparare un pranzo al sacco leggero ed equilibrato che piace a tutti.

Come creare un pasto con i nutrienti essenziali

Dal punto di vista nutrizionale l’ideale sarebbe associare una fonte di carboidrati ad una di proteine e ad una di fibre. Partiamo dalla prima. Il pane sicuramente è un elemento pratico, quasi un passepartout. Consigliamo di scegliere quello fresco al posto di quello imbustato. Per conservarsi quest’ultimo contiene zuccheri e altri elementi che lo renderebbero più calorico e dolciastro. Sarebbe meglio, poi, propendere per quello fatto con delle farine integrali. Se si vuole però comprare una piadina già fatta, è meglio sempre controllare gli ingredienti per sapere se ci sono degli zuccheri o del sale in eccesso.

Per le proteine, invece, suggeriamo di prediligere una fonte vegetale, come ad esempio i legumi. Idee interessanti sono ad esempio l’hummus e altre creme spalmabili ricavate dai fagioli o dalle lenticchie. In alternativa vanno anche bene i formaggi non stagionati, gli affettati magri e il pesce confezionato. È meglio, però, limitare questi alimenti in quanto ricchi di sale. Ci sono, infatti, degli alimenti che sembrerebbero sani di primo acchito, ma che poi sarebbero complici dell’aumento di peso sulla bilancia.

Pranzo al sacco leggero ed equilibrato con piadine complete e sane

Quindi ora proponiamo degli abbinamenti che possano essere di ispirazione. Uno dei più classici può essere rappresentato dal salmone, il pomodoro e la rucola da condire con una abbondante spruzzata di limone. Un’altra alternativa potrebbe essere quella di scottare dei gamberetti accompagnandoli con dell’avocado e dei pomodorini freschi. Oppure si può anche optare per il petto di pollo grigliato con delle verdure cotte. Se non si avesse tempo di cucinare si può utilizzare un formaggio come lo stracchino o la stracciatella. Si suggerisce, però, di non mettere insieme due fonti proteiche differenti, come la solita combo prosciutto e formaggio.

