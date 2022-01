Il cervello è uno degli organi più a rischio con l’avanzare dell’età. Per questo motivo, è fondamentale proteggerlo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Le strade per farlo sono principalmente due. La prima è quella di mantenere abitudini di vita sane, come quella di dormire le ore giuste o impegnarsi in attività stimolanti per la mente. La seconda è quella di inserire nella dieta alcuni cibi che potrebbero aiutarci a rallentare il declino cognitivo e a preservare le cellule cerebrali. Ad esempio potremmo mantenere il cervello giovane e la memoria fresca con questo straordinario pane che possiamo preparare facilmente anche a casa. Si tratta di un rimedio naturale che non potrà sostituire l’eventuale bisogno di farmaci. Ma la scienza ha dimostrato che i suoi ingredienti hanno ottime proprietà antinvecchiamento.

Potremmo mantenere il cervello giovane e la memoria fresca con questo straordinario pane che possiamo preparare facilmente anche a casa

Tra tutti i prodotti che la natura ci regala, ne esistono alcuni le cui proprietà sembrerebbero in grado di rallentare il declino del cervello. E due di questi li useremo proprio per preparare il nostro pane casalingo.

Il primo è la curcuma. Molti studi scientifici hanno dimostrato le proprietà di questa spezia ricchissima di antiossidanti che potrebbe proteggere i nostri preziosi neuroni.

Un discorso molto simile possiamo farlo per le noci. Basti pensare che sono uno degli alimenti principali della famosa dieta “MIND”, elaborata per garantire i giusti nutrienti al cervello.

Ora che abbiamo scoperto le proprietà di noci e curcuma, dobbiamo consultare il medico prima di inserirli nella dieta. Sarà lui a dirci se possiamo mangiarli e a illustrarci le eventuali controindicazioni. Ma se ci dà l’ok possiamo procedere.

Per preparare il pane alla curcuma e noci sono necessari:

500 grammi di farina tipo 2;

350 ml d’acqua;

100 grammi di lievito madre;

10 grammi di zucchero di canna;

20 grammi di sale fino;

40 ml di olio d’oliva;

20 grammi di curcuma;

10 gherigli di noce.

Come preparare il pane alla curcuma e noci

Prendiamo una ciotola e facciamo sciogliere in acqua il lievito e lo zucchero. Aggiungiamo anche la farina e il sale, e iniziamo a mischiare. Non appena l’impasto inizia ad amalgamarsi, incorporiamo anche curcuma e olio.

A questo punto passiamo tutto nell’impastatrice fino a ottenere una palla di impasto. Inseriamo i gherigli delle noci tritati e lavoriamo ancora per una decina di minuti. Spostiamo il pane su un canovaccio abbastanza grande ed eseguiamo un taglio a croce sulla superficie. Copriamo e lasciamo lievitare per un paio d’ore.

Trascorso questo tempo, spostiamo il pane su una teglia con un filo d’olio e facciamo lievitare per altri 60 minuti. Siamo pronti per la cottura. Iniziamo con 10 minuti in forno a 180 gradi e poi abbassiamo la temperatura a 160. Dopo mezz’ora dovrebbe essere pronto. Facciamo raffreddare e portiamo in tavola.

Approfondimento

Non solo uova e pesce ma anche questi 3 alimenti contengono la vitamina che protegge il cervello