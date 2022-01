La maionese è sicuramente uno dei condimenti più amati e diffusi al Mondo. È molto versatile, è perfetta per accompagnare piatti di carne o pesce e per condire antipasti o contorni. Gli ingredienti che servono sono solo uova freschissime, olio, sale e pepe. Purtroppo, però, questa salsa apparentemente leggera in realtà è una bomba! Per ridurre le calorie è possibile preparare varianti più delicate e altrettanto buone, come la maionese senza uova, quella con meno olio e quella allo yogurt, che è sicuramente la più apprezzata.

Per una salsa light adatta alla dieta non c’è solo la maionese allo yogurt ma bisogna assolutamente provare anche quella di avocado

L’avocado è abbastanza calorico, ma se mangiato nella giusta misura potrebbe apportare importanti benefici all’organismo, perché ricco di grassi insaturi, fibre, minerali e vitamine C ed E.

Con questo frutto esotico si può preparare una salsa delicata e deliziosamente acidula, che accontenterà anche i vegani e gli intolleranti a uova e latticini.

Gli ingredienti per preparare questa finta maionese sono:

1 avocado;

100 gr di olio EVO o di sesamo;

50 gr di latte di riso o di soia;

15 gr di succo di lime;

1 pizzico di sale.

Procedimento

Per preparare questa salsa come prima cosa bisogna scegliere un avocado maturo al punto giusto. Il colore deve essere verde scuro, né giallo né marrone, e non deve presentare macchie scure perché sarebbero segno di cattiva conservazione. Se si fa fatica a togliere il picciolo significa che è acerbo, così come se facendo una leggera pressione rimane troppo sodo. Se invece si ammacca facilmente o si sente il nocciolo che si muove all’interno, è troppo maturo.

L’avocado deve essere tagliato a metà e, dopo aver asportato il nocciolo, bisogna sbucciarlo con un coltellino dalla lama liscia. La polpa va tagliata a dadini (circa 260 gr) e messa nel mixer con il succo di lime. Aggiungere anche l’olio, il sale e il latte e frullare per bene fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Per una salsa un po’ piccante si possono aggiungere delle gocce di tabasco, se invece si preferisce l’agrodolce bastano poche gocce di sciroppo d’acero.

Bisogna conservarla in frigo in un vasetto a chiusura ermetica per 3-4 giorni. Se sono stati usati ingredienti freschi, è anche possibile congelarla.

Per una salsa light adatta alla dieta, quindi, non c’è solo la maionese allo yogurt ma bisogna assolutamente provare anche quella di avocado: ricca, avvolgente, color pastello e perfetta per accompagnare piatti di carne, pesce, panini ed insalate.

