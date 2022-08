La cellulite è uno degli inestetismi e dei problemi di ritenzione idrica più diffusi. E purtroppo tende a peggiorare con l’avanzare dell’età. Sgomberiamo il campo dagli equivoci. Non esistono rimedi miracolosi e sostanze magiche per dire addio in pochi minuti alla pelle a buccia d’arancia.

Questo non sta a significare che dobbiamo rassegnarci. Perché potremmo eliminare la cellulite da gambe e sedere adottando alcune buone pratiche alimentari. Ma soprattutto, mantenendo uno stile di vita corretto ed equilibrato. Vediamo quali sono queste pratiche e cosa dovremmo introdurre nella dieta quotidiana.

L’importanza dei bioflavonoidi per contrastare la cellulite

Sono principalmente due le sostanze che dobbiamo introdurre nell’alimentazione per provare a contrastare l’effetto buccia d’arancia. La prima è la Vitamina C, elemento utilissimo ai tessuti connettivi che possiamo trovare in prodotti di stagione come peperoni e pomodori. Oppure in frutti estivi come le fragole.

A questa dobbiamo aggiungere i bioflavonoidi come quelli contenuti nell’infuso di questa straordinaria pianta. In più, possiamo fare scorta di bioflavonoidi anche grazie a frutti rossi come le ciliegie, i mirtilli rossi e i lamponi.

Le fibre sono fondamentali nella lotta alla ritenzione idrica

Uno dei segreti per contrastare la cellulite è quello di depurare l’organismo e di incrementare l’apporto di liquidi. Per raggiungere questi obiettivi i prodotti ricchi di fibre potrebbero rivelarsi fondamentali. Cereali integrali e alimenti straordinari come l’avena andrebbero sempre inseriti nella dieta. Idem i legumi. Tutti alimenti che aumentano la motilità intestinale e spingono a bere di più.

Potremmo eliminare la cellulite da gambe e sedere ecco i consigli

Abbiamo scoperto gli alimenti che potrebbero aiutarci a contrastare la cellulite e a migliorare il micro-circolo di gambe e sedere. Adesso è il momento di capire cosa dovremmo evitare in caso di ritenzione idrica.

I due nostri più grandi nemici sono lo zucchero e il sale. Soprattutto quelli nascosti nelle bevande e nei cibi processati. Il consiglio è quindi quello di ridurre al minimo il consumo di bibite gassate e confezionate. Molto meglio prepararsi a casa una salutare tazza di tè senza zucchero.

Il secondo consiglio è quello di tenere sotto controllo il consumo di affettati, salumi, formaggi e alimenti confezionati. L’eccesso di sale potrebbe rivelarsi pericoloso, non solo a livello circolatorio. Potrebbe anche aumentare il livello di ritenzione idrica.

Una delle cause della cellulite è la sedentarietà. Per questo motivo oltre all’alimentazione corretta dovremmo introdurre nelle nostre giornate un momento per fare attività fisica. Ovviamente proporzionata all’età e allo stato di salute generale. L’allenamento è fondamentale per due motivi. Il primo è che migliora la circolazione e rafforza il micro-circolo. Il secondo è che ci porterà a bere di più per reintegrare i liquidi persi durante lo sforzo.

