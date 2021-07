Qualche giorno fa abbiamo scoperto le incredibili proprietà dell’avena per l’intestino e per la linea. Oggi noi di Proiezionidiborsa ci concentreremo su un altro alimento straordinario: il mais rosso. Originario dell’America Latina e oggi coltivato anche nel Nord Italia, questo coloratissimo e dolcissimo mais è un toccasana per cuore dieta e cellulite. Proviamo a capire perché e come usarlo nel modo giusto per ottenere il massimo dei benefici.

Le proprietà del mais rosso

Il mais rosso è uno degli alimenti con la concentrazione più alta di antocianine presenti in natura. Ovvero di sostanze che appartengono alla famiglia dei flavonoidi e che sono fondamentali per prevenire le malattie cardiovascolari.

La antocianine hanno anche un’altra importante funzione. Quella di demolire l’adipe che si accumula quando seguiamo regimi alimentari troppo ricchi di grassi. Per questo il mais rosso viene spesso inserito nelle diete come integratore.

Ma non solo. Gli integratori a base di mais rosso possono aiutarci a combattere gli inestetismi della cellulite e a prevenirne la formazione. Come altri frutti rossi, mirtilli e lamponi in primis, il mais rosso ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che lo rendono ottimo per trattare la pelle.

Ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà di questo cereale andiamo a vedere come assumerlo nel modo corretto.

In commercio possiamo trovare moltissimi integratori a base di mais rosso, solitamente sotto forma di capsule. La dose consigliata è quella di una pastiglia al giorno durante i pasti. Per massimizzare i benefici dovremmo proseguire il trattamento per un mese e più di una volta durante l’anno.

Possiamo usare il mais rosso anche per cucinare primi piatti e dolci deliziosi. Normalmente si trova sotto forma di farina e può diventare la base per una ottima polenta o per le torte. Basta utilizzarlo al posto della farina tradizionale e il gioco è fatto.

Da provare assolutamente anche il pane. Sostituiamo la farina di grano tenero con quella di mais rosso. Avremo un gusto unico e un pane dalla colorazione molto particolare.