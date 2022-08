L’estate è arrivata al suo culmine. Agosto è appena iniziato ma già si fanno vivi i primi temporali. Negli ultimi anni, soprattutto il Nord Italia è stato interessato da piovaschi improvvisi e grandinate violente. Spesso questi fenomeni che creano non pochi danni e disguidi di ogni genere.

Basta un temporale estivo di pochi minuti per distruggere o rovinare completamente tettoie, fioriere e terrazzi, ma più di tutto le auto. Infatti, ritrovarsi la macchina totalmente ricoperta da graffi o ammaccature provocati dalla macchina non è per nulla piacevole. In alcune situazioni vengono messi a rischio anche parabrezza e vetri che hanno come conseguenza riparazioni costosissime.

In questi casi come proteggere la carrozzeria dell’auto senza avere un garage dove parcheggiarla? Ecco dei trucchetti incredibilmente utili per far si che la nostra automobile esca indenne da grandinate e rami spezzati che vi cadono sopra. In alcuni casi, la spesa sarà veramente irrisoria e preverrà costi di riparazione molto più alti. Vediamo come fare cercando di salvare il nostro portafogli.

Proteggere la carrozzeria dell’auto dalla grandine risparmiando

La grandine può creare danni anche molto gravi alla carrozzeria. I costi per le riparazioni possono andare dai 35 euro fino agli 80 euro. Ma se i danni riguardano anche parabrezza e lunotto, si può arrivare anche a pagare 300 euro per ogni componente nuovo.

La prima protezione per l’auto, se la lasciamo fuori dal garage, prevede l’uso di un telo fai da te. La versione professionale del telo antigrandine ha un costo di circa 100 euro. Tuttavia, prendendo un normale telo abbastanza largo da ricoprire l’intera macchina, provvederemo a foderarlo con del semplice pluriball.

Quest’ultimo può essere fissato con della colla o del mastice in corrispondenza delle parti più fragili ed esposte della macchina. Basteranno dei cavi per fissare tutto ed evitare che il vento faccia volare il telo che deve essere impermeabile. Il pluriball può anche essere sostituito da della gomma piuma, che si trova a pochissimi centesimi anche online.

Una seconda opzione consiste nell’utilizzare un ombrellone da installare sull’auto. In commercio ne esistono di professionali dotati di controllo remoto e addirittura antifurto. Il loro costo, però, solitamente supera i 300 euro ed è una spesa davvero enorme. Meglio una soluzione fai da te, dove un ombrellone qualsiasi può essere posizionato proteggendo le parti più fragili. Non ci preoccuperemo se qualcuno avrà la cattiva idea di rubarcelo e la nostra macchina sarà salva.

