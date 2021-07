In estate abbiamo problemi a smaltire i liquidi e ci svegliamo spesso con gambe e mani gonfie? Cerchiamo un rimedio davvero efficace contro la cellulite e non vogliamo ricorrere ai medicinali? Siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo di un vero toccasana per questi problemi molti comuni: l’estratto di vite rossa. Ci basteranno poche gocce di questa straordinaria sostanza e diremo addio a cellulite e ritenzione idrica. Prima di entrare nel vivo del dell’argomento, ricordiamo sempre che la Redazione non intende sostituirsi in nessun modo ai medici professionisti del settore.

Le proprietà della vite rossa

La vite rossa è una pianta molto comune nei climi temperati. Tutti la conoscono per la produzione vinicola ma in pochi sanno che le foglie vengono spesso utilizzate per le loro capacità cosmetiche e antinfiammatorie.

Le foglie di vite rossa contengono un’elevatissima quantità di bioflavonoidi, elementi utili a combattere moltissime patologie del sistema circolatorio. Ma non solo. I bioflavonoidi, secondo la scienza, hanno incredibili proprietà drenanti e sono un vero toccasana contro la ritenzione idrica e la cellulite.

Poche gocce di questa straordinaria sostanza e diremo addio a cellulite e ritenzione idrica: come assumerla

La vite rossa si trova facilmente nelle erboristerie sotto varie forme e può essere assunta per via interna ed esterna. Se soffriamo di ritenzione idrica abbiamo due opzioni. La prima è quella di bere due o tre volte al giorno un bicchiere d’acqua con 50 gocce di tintura madre.

In alternativa possiamo preparare un ottimo infuso di foglie di vite rossa. Tritiamo un cucchiaino di foglie e mettiamolo in infusione per dieci minuti in acqua calda. Filtriamo e beviamo per due o tre volte al giorno a partire dalla mattina prima di fare colazione. Sfrutteremo al massimo le proprietà drenanti della pianta.

Per combattere la cellulite e il gonfiore alle gambe è preferibile l’uso esterno. Acquistiamo o prepariamo una crema a base di vite rossa. Proviamo ad applicarla due volte al giorno sulle gambe con movimenti leggeri dal basso verso l’alto. Entro un mese vedremo i primi risultati.

Contro il gonfiore giornaliero possiamo preparare un decotto con cui fare un pediluvio. Facciamo bollire due cucchiaini di foglie in una tazza d’acqua, lasciamo raffreddare per qualche minuto e mettiamo il decotto nella bacinella per i piedi. Pochi minuti di trattamento e il gonfiore sarà solo un vecchio ricordo.