Potremmo dire addio a doppie punte e capelli che si spezzano se evitiamo questi disastri quando ci pettiniamo

I capelli dicono moltissimo della nostra personalità. Sono la cornice del viso e se scegliamo il taglio giusto sono in grado di valorizzare i nostri tratti più belli. Per questo motivo dobbiamo curarli nel miglior modo possibile. E se per coprire i capelli bianchi abbiamo a disposizione molti prodotti naturali, per evitare di rovinarli dobbiamo agire noi in prima persona. Ad esempio, potremmo dire addio a doppie punte e capelli sfibrati se impariamo a pettinarci nel modo giusto. O almeno se evitiamo molti errori di cui non ci accorgiamo neanche.

Pulire la spazzola e il pettine è fondamentale

Il primo errore che fanno moltissimi è quello di pettinare i capelli senza pulire la spazzola. È uno sbaglio che rischia di rovinarli in maniera irrimediabile. Nella spazzola si accumulano residui di pelle morta, probabilmente germi e anche il sebo. Tutti elementi dannosi per il cuoio capelluto. Laviamola e puliamola bene prima di pettinarci.

Mai pettinare i capelli bagnati

Altro sbaglio molto comune è quello di pettinare i capelli subito dopo aver fatto la doccia. I capelli bagnati sono molto più vulnerabili e se abbiamo la mano pesante rischiamo di spezzarli in pochi secondi. Per risolvere il problema abbiamo due strade. La prima è quella di proteggere le lunghezze con un prodotto rinforzante o un olio.

Ancora meglio pettinarsi prima dello shampoo. Toglieremo i resti di lacca, fissanti e simili e distribuiremo il sebo su tutto il capello. Un’ottima barriera protettiva anche contro i microcomponenti dello shampoo.

Il verso della pettinatura

Molti credono che il verso giusto per pettinare i capelli sia dalla radice alla punta. Nulla di più sbagliato. Pettinare dalla radice aumenta il rischio di formazione di nodi, indebolisce il capello e potrebbe far crescere il numero di doppie punte. Molto meglio procedere al contrario dalla punta alla radice.

Ogni tipo di capello richiede tecniche di pettinatura e strumenti diversi. In linea di massima gli strumenti in legno sono preferibili ai comuni pettini in plastica. Sono più delicati sui capelli.

Ci sono alcune regole d’oro a seconda del taglio che scegliamo. Se portiamo i capelli corti non dovremmo mai pettinarci dopo l’acconciatura. L’abbinamento tra pettine, spume e prodotti modellanti è estremamente dannoso. Molto meglio usare le mani accuratamente lavate. Discorso molto simile per i capelli ricci. Anch’essi devono essere pettinati senza spazzola. Per combattere gli eventuali nodi potremo aiutarci con uno spray districante naturale.

Per i capelli meno spessi, infine, il consiglio è quello di usare una spazzola con setole molto fitte e morbide. Districherà i capelli e non li farà spezzare.

