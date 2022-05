Dopo una prima parte di 2021 molto buona in termini di performance borsistica, le azioni Tod’s hanno iniziato un lento, ma inesorabile declino. Adesso che i giorni decisivi si avvicinano, cosa farà il titolo Tod’s alle prese con importanti livelli di supporto?

Se si guarda al grafico notiamo subito che le quotazioni sono sui livelli di inizio marzo, area 30,92 euro, da dove iniziò un rimbalzo che ha avuto vita breve. Allo stato attuale, quindi, sarà decisivo capire cosa farà il titolo in prossimità di questo livello.

Una chiusura settimanale inferiore a 30,92 euro aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 23,51 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi sono indicati sul grafico.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure settimanali superiori a 35,49 euro. In questo caso le azioni Tod’s potrebbero riportarsi in area 50 euro.

Concludiamo facendo notare che storicamente la performance di Tod’s è stata inferiore a quella del settore di riferimento.

La valutazione del titolo Tod’s

Se si guarda al titolo dalla prospettiva dei multipli di mercato si scopre che, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Tod’s risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 54,81 e 27,59 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati.. Anche il rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) risulta essere relativamente elevato.

Se, invece, si guarda al futuro le cose cambiano drasticamente. Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività. Conseguentemente, negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate il giudizio degli analisti è molto contraddittorio. Da un lato, infatti, il consenso medio degli analisti è alleggerire. Dall’altro il prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 31% circa.

Cosa farà il titolo Tod’s alle prese con importanti livelli di supporto? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 31,74 euro in ribasso dell’1,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

