I giovani lo chiamano “effetto wow”, e, a noi potrebbe sembrare di tornare nei fumetti di Paperino e Topolino. Quando proprio il termine “wow”, indicava la sorpresa di fronte a qualcosa di piacevole, curioso e sorprendente. In effetti potrebbe essere la sensazione che molti di noi provano nelle sempre più fornite corsie di cibo etnico. Lo troviamo in tutti i supermercati, negli ipermercati, ma anche nei negozi biologici e alternativi. Per non parlare poi di Internet e dei negozi virtuali che ci propongono centinaia e centinaia di prodotti, tutti da provare. Come l’alimento che vedremo oggi, che starebbe scalando le classifiche di alimento super, particolarmente apprezzato dai nutrizionisti. Un alimento, che, come ricordano gli esperti, sarebbe alleato del cuore, del colesterolo e della nostra salute in generale. Ma anche da evitare per coloro che soffrono di celiachia, in quanto portatore di glutine.

Da cosa nasce il bulgur e perché starebbe avendo questo successo

Dal nome così strano, il bulgur nasce nella cucina mediorientale, soprattutto siriana e turca. Molto apprezzato assieme al couscous, con la differenza però di essere parte del chicco di grano, cotto a vapore e macerato. Quello che lo starebbe rendendo così apprezzato anche sulle tavole degli italiani è il fatto di mantenere intatta la crusca. Cosa che stimolerebbe l’intestino nella sua attività regolare, dando una mano anche al fegato. Attenzione, che per gli amanti degli alimenti alternativi, in commercio è possibile trovare anche il bulgur col kamut o al farro.

Potrebbe migliorare la salute di cuore e intestino questo alimento

Con tante fibre, minerali e soprattutto vitamina B, in alcuni paesi come la Germania, forte della presenza turca, il bulgur sarebbe consigliato proprio come alimento per combattere la stitichezza. Similmente a quello che faremmo noi con le prugne e i kiwi. Secondo le tabelle alimentari, 100 grammi di bulgur, che sarebbero veramente tanti, porterebbero 350 kcal. Insieme alla quinoa, al grano saraceno e al farro e altri cereali, il bulgur rappresenterebbe l’evoluzione moderna degli alimenti in grado di aiutare il nostro organismo.

Perfetto nelle insalate stagionali

Potrebbe migliorare la salute di cuore e intestino il bulgur che si adatta perfettamente a far parte delle nostre insalatone stagionali. Nella sua versione precotta, allo stesso modo dei comuni legumi, potremmo infatti unirlo alle insalate, apportando un ulteriore carico di minerali, fibre e vitamine. Questo prodotto integrale, che secondo gli storici, costituiva il piatto nazionale di uno dei popoli più antichi e bellicosi della storia: gli Ittiti. Quel popolo di guerrieri dell’antica Mesopotamia, che oltre 3.500 anni fa diventò famoso per l’utilizzo dei primi carri da guerra in battaglia.

