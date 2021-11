Quando uno studio medico internazionale definisce “inequivocabili” i meriti di un alimento sulla nostra salute, dovremmo fidarci. Vedremo in questo articolo della nostra Redazione le straordinarie caratteristiche di un alimento spesso sottovalutato. Almeno in Italia. Nei paesi anglosassoni è invece molto usato, proprio per le sue virtù riconosciute dalla ricerca scientifica. Troppi over 50 sbagliano a non assumere mai questo alimento alleato del cuore e nemico del diabete.

All’attacco anche della stipsi e della cattiva digestione

I ricercatori sono sempre più concentrati sui benefici che l’avena potrebbe portare anche al nostro intestino. Sono infatti in corso studi scientifici che starebbero dimostrando come l’avena possa rivelarsi un valido alleato per andare in bagno. Il merito sarebbe della sua ricchezza di fibre e vitamine, in grado di proteggere intestino e fegato, garantendoci regolarità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Troppi over 50 sbagliano a non assumere mai questo alimento alleato del cuore e nemico del diabete

Secondo le tabelle alimentari l’avena sarebbe il cereale più ricco in assoluto di proteine. Per questo, assieme alle fibre e ai carboidrati, sarebbe in grado di garantire quel famoso senso di sazietà che placa l’appetito. Attenzione che la ricchezza di carboidrati lenti a essere digeriti stopperebbe i picchi della glicemia. Un’azione che ha una doppia efficacia:

contrastare il diabete;

donarci energia per buona parte della giornata.

Una colazione super

Se facciamo un lavoro particolarmente usurante, o, comunque siamo via di casa per buona parte della giornata, l’avena sarebbe un alleato perfetto già a colazione. Se amiamo i cornflakes, ecco che immergerli nel latte o nello yogurt, ci potrebbe fornire una colazione davvero super. Magari inserendoci pure i cosiddetti muesli con la frutta, garantendoci anche una bella dose di vitamine. L’avena è spesso utilizzata a colazione anche per velocizzare, come accennavamo sopra, le attività intestinali.

Il famoso porridge inglese basato proprio sull’avena

In tutto il Regno Unito il porridge è uno dei piatti maggiormente presenti nelle colazioni casalinghe. Parliamo praticamente di una zuppa che ha come ingredienti:

acqua con miele;

latte;

fiocchi d’avena;

frutta fresca;

frutta secca;

semi e bacche commestibili.

Vengono solitamente utilizzati i classici fiocchi d’avena, quelli che possiamo comprare al supermercato, oppure la crusca. Americani e canadesi inseriscono nel porridge anche la variante del famoso sciroppo d’acero. Consideriamo che comunque in tutto il Mondo, questo piatto, si presta a parecchie variazioni. Prima fra tutte, l’inserimento ad esempio della frutta secca. Mandorle, noci e nocciole potrebbero infatti fornire un ulteriore livello di energia. Stando però attenti al loro contenuto calorico.

Approfondimento

Non solo mandorle e legumi potrebbero abbassare il colesterolo ma anche questi deliziosi frutti spesso dimenticati