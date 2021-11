I frutti che andremo a vedere oggi in questo articolo sono deliziosi e dal gusto molto raffinato. La maggior parte di noi però li utilizza in cucina, senza conoscerne effettivamente le potenziali qualità. Non solo mandorle e legumi potrebbero abbassare il colesterolo ma anche questi deliziosi frutti spesso dimenticati. Gli scienziati stanno infatti studiando le potenziali attività benefiche di questi alimenti sull’abbassamento di trigliceridi e colesterolo.

Studi internazionali svolti per ora sugli animali

Nello studio che alleghiamo viene spiegato come ci sia un certo ottimismo da parte degli scienziati nello studio dei pinoli. Da quanto sta emergendo sugli esperimenti animali, assumere i pinoli potrebbe agire in modo benefico sul fegato. Non solo perché i test starebbero dimostrando come questa frutta secca sarebbe potenzialmente in grado di diminuire colesterolo e trigliceridi nel sangue. Come sostengono gli stessi scienziati è presto per cantare vittoria, ma la via potrebbe essere quella giusta.

Secondo le tabelle alimentari internazionali, i pinoli conterrebbero:

magnesio e potassio;

fosforo e zinco;

ferro;

vitamine;

fibre;

carboidrati;

proteine;

acidi grassi polinsaturi;

antiossidanti.

Stando quindi a quanto riportato nelle tabelle dei nutrienti, i pinoli conterrebbero davvero una quantità elevata di sostanze benefiche.

Come esaltare i pinoli in una ricetta semplice e gustosa

In alcune regioni italiane i pinoli vengono utilizzati nelle varie tipologie di pesto, o anche ad esempio nei condimenti e nelle salse da abbinare al pesce. Ai nostri Lettori suggeriamo una ricetta semplicissima, che prevede l’utilizzo dei pinoli con la pasta. Una ricetta molto sfiziosa, veloce e particolarmente saporita. Senza contare il discreto beneficio per la nostra salute.

La pasta con zucchine e pinoli

Per la nostra pasta, che consigliamo corta, ci serviranno un paio di zucchine, dell’aglio, qualche erbetta aromatica di nostro gradimento, un pugno di pinoli, olio, sale e pepe, formaggio grattugiato.

Mentre la pasta è in cottura, prendiamo una padella e tostiamo i pinoli senza alcun condimento. Quando saranno scottati, togliamoli e nella stessa padella facciamo il classico soffritto con le zucchine tagliate molto sottili. Una volta che sarà pronto e dorato, al soffritto uniamo i pinoli.

Nel frattempo, scoliamo la pasta, possibilmente al dente, tenendo un po’ di acqua di cottura e unendola al nostro sugo. Facciamola saltare eventualmente con un altro goccio d’olio e, una volta smistata nei piatti, aggiungiamo del formaggio grattugiato.

