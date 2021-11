Tra le rubriche più seguite del periodo c’è sicuramente l’oroscopo. Siamo tutti alla caccia di qualche sorpresa, nella speranza anche psicologica, che qualcosa giri per il verso giusto. Teniamoci pronti anche alla scaramanzia dei colori, che a fine anno potrebbe darci una mano. Se crediamo nell’oroscopo attenzione ai colori delle candele che porteranno tanta fortuna e soldi nel 2022, come abbiamo visto nei giorni scorsi. E oggi vedremo che il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto da ben 3 pianeti e baciato dalla Fortuna. Andiamo alla ricerca di questo segno per capire se siamo tra i fortunati, o lo è magari un nostro famigliare diretto.

Tutta la grinta del Gladiatore

Solitamente l’Ariete è un segno che non sbaglia gli obiettivi prefissati. Alle volte anche incaponendosi su questioni di principio. Attenzione che il 2022 potrebbe essere ben raffigurato da uno dei divi di Hollywood nati sotto il segno dell’Ariete: Russell Crowe. Quel Gladiatore che ha fatto impazzire milioni di donne in tutto il Mondo col suo fascino e la sua grinta. Secondo il parere delle stelle, ci sarebbe anche Venere a favorire dei grandi cambiamenti e dei nuovi amori per i gladiatori dell’Ariete.

Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto da ben 3 pianeti e baciato dalla Fortuna

Raffaello Sanzio e Vincent Van Gogh nacquero entrambi sotto il segno dell’Ariete. Il primo il 28 marzo e il secondo il 30. Non è casuale la presenza di questi 2 artisti perché gli Arieti potrebbero davvero dipingere il 2022 di colori dorati e tanta fortuna. Urano, Giove e Mercurio porterebbero in dote tutto il talento necessario per arrivare agli obiettivi economici prefissati. E forse anche a qualcosa di più.

La rivoluzione del calcio e della vita

Anche i non amanti del calcio conoscono Mister Arrigo Sacchi. L’uomo che ha rivoluzionato il Mondo del pallone, aprendo la via al calcio moderno. Tutti hanno visto le meraviglie del suo Milan. Schemi, pressing, ma anche talento a disposizione della squadra. In tutte le scuole calcio si studiano le immagini di quel Milan e di Arrigo Sacchi. Attenzione che tutti i nati sotto il segno dell’Ariete, come il Mister, saranno chiamati a un 2022 che potrebbe davvero cambiare la loro storia. Ma non aspettando la Fortuna standosene seduti. Ma sfidando tutti, come fece quel Milan, senza paura e con la voglia di imporsi. Le stelle e l’oroscopo prospetterebbero un grande 2022 agli Arieti pronti a scendere in campo per le grandi sfide. E non dimentichiamo che il più grande genio dell’antichità, Leonardo da Vinci è sempre del segno dell’Ariete.

