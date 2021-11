Secondo i primi sondaggi, uno dei regali che non mancherà sotto l’albero di Natale è la candela. Parliamo di un dono che si è decisamente evoluto negli anni, diventando una vera e propria icona. Sempre di più i negozi che presentano intere scaffalature di candele colorate, profumate e aromatizzate. Non più solo una piacevole tradizione, ma un vero e proprio business legato alla modernità. Non tutti sanno però che regalare determinati colori, significherebbe anche puntare su determinate caratteristiche. Dall’amore ai soldi, dalla fortuna alla salute, dalla prosperità al respingimento del malocchio. Se crediamo nell’oroscopo attenzione ai colori delle candele che porteranno tanta fortuna e soldi nel 2022. Vediamo di capire come destreggiarci in questo Mondo colorato, assieme alla nostra Redazione.

Cosa significa originariamente una candela accesa

Siamo sempre stati abituati sin da bambini a vedere le nostre nonne accendere le candele in chiesa, al cimitero, ma anche in casa. La tradizione vuole che una candela accesa ci metta in contatto con ciò che è divino. Questo perché, per tutte le religioni, il fuoco è uno dei 4 elementi principali della vita. Nello specifico, secondo la maggior parte delle credenze religiose, la candela sarebbe l’anima rivolta alla divinità e la fiamma la nostra preghiera.

Se crediamo nell’oroscopo attenzione ai colori delle candele che porteranno tanta fortuna e soldi nel 2022

Vedere soprattutto in questo periodo murate intere di candele, colorate e profumate, fa decisamente un certo effetto. Ma prima di regalarle, teoricamente dovremmo anche sapere cosa simboleggia ogni colore. Sappiamo quasi tutti la valenza del rosso e il suo legame con il cuore, la passione e l’amore. Ma quanti conoscono effettivamente il significato di tutti gli altri colori? Per questo vogliamo aiutare i nostri Lettori a fare una scelta intelligente ignorata.

Quante curiosità si nascondono dietro i colori

Chissà quanti di noi sanno che regalare una candela blu significherebbe augurare protezione, salute e guarigione dalle malattie.

Per noi donare una candela rosa farebbe pensare subito all’amore e al romanticismo. Ma per alcune tradizioni popolari il rosa attirerebbe anche la fortuna al tavolo da gioco e alle lotterie.

Se una rosa gialla è abbinata da sempre alla promozione, attenzione invece che una candela di questo colore sarebbe da regalare a chi fa del cervello il proprio lavoro. Secondo molte credenze, infatti, una candela gialla sarebbe abbinata a filosofi, insegnanti, ricercatori, studiosi e via dicendo.

Sono tante le candele arancioni, che emanano spesso anche un gradevolissimo aroma di agrumi. Attenzione che regalare una candela arancione significherebbe augurare il meglio del meglio. In questo settore, infatti il colore arancione indica il raggiungimento degli obiettivi, le sfide e le battaglie da vincere per raggiungere il successo.

Approfondimento

Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna