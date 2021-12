Qualche mese fa, nonostante il ribasso in corso, facevamo notare come per chi punta al rialzo delle azioni WM Capital non era ancora tutto perduto. La spiegazione di questo possibile scenario era legata al fatto che i volumi scambiati durante il ribasso erano stati circa un quinto di quelli visti durante la fase di rialzo.

Ecco, quindi, la nuova fiammata rialzista con volumi nuovamente in rialzo. Per intenderci, la media dei volumi durante le tre settimane di ribasso è stata inferiore alla metà di quelli scambiati durante la settimana appena conclusasi che ha visto le quotazioni guadagnare oltre il 30%. Se a questo si aggiunge il fatto che l’aumento dei volumi ha anche accompagnato la rottura dell’importantissima resistenza in area 0,33 euro allora lo scenario rialzista diventa sempre più probabile. L’ultimo tassello che manca per completare lo scenario rialzista è una chiusura settimanale superiore a 0,374 euro. Solo dopo questo evento lo scenario al rialzo prenderebbe il sopravvento. In questo caso le azioni WM Capital potrebbero dirigersi verso area 1 euro per un potenziale rialzista di circa il 200%. Quindi, questo è un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore in Borsa nei prossimi mesi.

Dal punto di vista della valutazione, poi, facciamo notare come qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni WM Capital risultano essere sopravvalutate.

Un aspetto positivo del titolo è legato alla sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità di lungo periodo, infatti, è superiore a 1 a testimonianza di una buona situazione finanziaria.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione inferiore ai 4 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 150.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Questo è un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore in Borsa nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni WM Capital (MIL:WMC) hanno chiuso la seduta del 3 dicembre in ribasso dell’8,67% rispetto alla seduta precedente a quota 0,35 euro.

Time frame settimanale