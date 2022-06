L’insalata non mancava mai nell’orto delle nostre nonne, assieme al rosmarino e ai pomodori. E di insalate dobbiamo proprio parlare visto che, dopo un maggio da record, anche giugno non sembra promettere male a livello di caldo. Oltre al poco appetito che ci viene per questa afa soffocante, mettiamoci anche il metabolismo che rallenta.

Dovremmo evitare cibi troppo caldi per non sudare anche a tavola, anzi, stando attenti a quegli alimenti che provocherebbero una puzza maggiore. In più, anche se buoni e gustosi, fritti e cibi speziati non sarebbero consigliati proprio per la difficoltà di digestione. Soprattutto se siamo a cena, e, magari a tarda ora. Nel panorama delle insalate, che sono davvero tante, oggi ne proponiamo una diversa dal solito. Ma, non come modo di dire, perché è davvero inusuale e originale. È speciale per combattere queste calde e dispendiose giornate estive.

Una conferma e una sorpresa

Potrebbe essere l’insalata fresca rivelazione dell’estate questa ricetta. La nostra insalata parte da un classico alleato della nostra salute a tavola: il finocchio crudo. Unito a quell’alimento che negli ultimi tempi si sta rivelando un vero e proprio cult della tavola: i semi di Chia. Ricordiamo ancora che entrando in un mitico fruttivendolo, di quelli veraci di una volta, trovammo un cartello che quasi imponeva al cliente di mangiare finocchio per almeno 4 motivi:

aiuterebbe a rinforzare il sistema immunitario tutto il periodo dell’anno;

disintossicherebbe fegato e intestino;

rinfrescherebbe l’alito;

combatterebbe il gonfiore di stomaco e la flatulenza.

Tutte virtù confermate dalla scienza.

Potrebbe essere l’insalata fresca rivelazione dell’estate, pronta in pochi minuti e veramente diversa dal solito nel gusto e nella sostanza

Tornando alla nostra insalata, ecco gli ingredienti;

1 finocchio grande;

un’arancia;

qualche noce;

sale e pepe;

olio EVO;

1 cucchiaino abbondante di semi di Chia.

Potremmo completarla con del tonno o dei gamberetti, per dare eventualmente più sostanza al nostro piatto unico. Ricordiamoci anche che un’insalata del genere mangiata prima di eventuali altre portate apporterà un importante senso di sazietà.

