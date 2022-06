Fare le vacanze ad agosto, si sa, è molto costoso, specialmente se non ci si è organizzati con anticipo. Le destinazioni più popolari della nostra Italia hanno prezzi praticamente proibitivi, ed è per questo che molti italiani si avventurano all’estero. A pochissime ore di volo possiamo trovare destinazioni incantevoli e dai prezzi molto abbordabili, prime in classifica la Grecia che offre anche destinazioni fresche in montagna e la Croazia. Ma c’è un altro gioiello d’Europa che troppi sottovalutano, ma che offre, oltre a cultura e montagne, anche splendide spiagge. Vediamo di che cosa si tratta.

Da Milano e Roma voli a circa 50€

I prezzi dei voli cambiano continuamente, ma se ci affrettiamo a prenotare possiamo ancora trovare voli a un prezzo di circa 50€ per una destinazione che sempre più italiani amano: la Bulgaria. Famosa per le meraviglie architettoniche della capitale Sofia, le cattedrali, i monasteri, le montagne e l’ottimo cibo, la Bulgaria non ha nulla da invidiare al resto d’Europa anche quando si parla di spiagge. La costa bulgara, che si affaccia sul Mar Nero, è lunga quasi 400 chilometri, impreziosita da spiagge bianchissime e mare cristallino.

Voli a pochissimo anche ad agosto per questa destinazione che molti amano per la cultura ma che ha spiagge stupende e mare cristallino

Per una vacanza low cost per tutta la famiglia dirigiamoci senza indugio nell’incantevole Bulgaria. Le destinazioni di mare sono popolarissime tra turisti locali e stranieri, e sulle coste bulgare i vacanzieri italiani sono in aumento. Ma vediamo quali sono le destinazioni più gettonate.

Dai night club alla natura incontaminata

Voli a pochissimo anche ad agosto per la Bulgaria che ha qualcosa da offrire per ogni tipo di vacanziero. Gli amanti della movida si innamoreranno di Sunny Beach, poco più a nord di Burgas, che possiede addirittura un proprio aeroporto. Se invece abbiamo programmato una vacanza in famiglia dirigiamoci a Harmanite, a Sud di Burgas, con mare poco profondo ma assolutamente cristallino. Per chi ama le vacanze meno strutturate, la destinazione ideale è la spiaggia di Veleka, nell’estremo Sud del Paese, una lunga spiaggia sabbiosa non attrezzata. Le opportunità per una passeggiata nella natura e per il birdwatching non mancano mai a Bolata, nel Nord, mentre gli amanti del campeggio dovrebbero dirigersi a Smokinya, un’area ricca di storia e di antichi castelli. Certamente la Bulgaria saprà stupirci e ammaliarci.

