Potrebbe confermarsi anche quest’anno tra le mete mare ideali degli italiani questa vincitrice delle classifiche di gradimento low cost nel 2021

Molto probabilmente gli ultimi due anni ci hanno insegnato anche a scegliere meglio le mete delle nostre vacanze. Principalmente per due motivi organizzativi. Il primo, dovuto al fatto che molte strutture alberghiere offrivano anzitempo offerte low cost davvero pregevoli. In secondo luogo, perché rimanendo per molti giorni a casa, abbiamo avuto la possibilità di dedicarci maggiormente al web. Con il risultato davvero importante di scegliere una vacanza anche grazie alle recensioni positive dei turisti. Siamo da questo punto di vista sempre più vicini ai popoli Nord Europei, che oltre al passaparola, scelgono le vacanze navigando sui siti di prenotazioni e di opinioni. Come era in parte accaduto anche a noi italiani lo scorso anno con questa meta che suggeriamo ancora. Attenzione, però che potrebbe confermarsi anche nel 2022 una delle località che l’anno scorso gli italiani hanno premiato per il suo ottimo rapporto qualità prezzo.

Un crocevia di mete una più bella dell’altra

Non dovremmo definirla sorpresa, perché qualcuno potrebbe leggere questo aggettivo nella sua accezione meno nobile del termine. Usando invece il concetto di sorpresa positiva, ecco che Tricase, nello splendido Salento, potrebbe confermarsi una meta di assoluto valore. Posizionata a pochi chilometri dal mare, ma al centro di un crocevia di posti bellissimi, come Lecce, Gallipoli e Santa Maria di Leuca, Tricase è davvero tutta da scoprire. Con un mare cristallino, un’ospitalità delle più calorose e un rapporto qualità prezzo per tutti i portafogli, è stata inserita dagli italiani fra le mete migliori dello scorso anno. Visto che non le manca nulla per confermarsi, non stupiamoci se la troveremo assoluta protagonista anche del 2022.

Tricase riesce ad abbinare le sue bellezze naturali a quelle artistiche. Non ci sono solo spiagge e mare ma anche chiese, castelli, basiliche e luoghi artistici di rara bellezza. Segnalate in modo particolare dai turisti le spiagge di:

Marina Serra;

Marina Andrano;

Canale del Ciolo.

Non solo arte

Un vero e proprio paradiso per tutti coloro che amano le immersioni, che adorano mettersi la muta da sub e si rilassano con lo snorkeling. Potrebbe confermarsi anche quest’anno tra le mete mare preferite dalle famiglie italiane questa località che offre qualsiasi tipo di struttura ricettiva. Dalla più lussuosa a quella più economica, ma non per questo meno accogliente.

